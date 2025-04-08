Свердловский губернатор Паслер встретился с Росселем и вспомнил его предсказание

Денис Паслер провел встречу с первым свердловским губернатором Росселем
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Россель говорил Паслеру - экс-губернатору Оренбуржья, что тот еще вернется в регион
Эдуард Россель говорил Паслеру - экс-губернатору Оренбуржья, что тот еще вернется в регион Фото:

Врио свердловского губернатора Денис Паслер встретился с предшественником на посту Эдуардом Росселем, к которому всегда относился с большим уважением. Встречу он назвал приятной и долгожданной, подробности Паслер рассказал у себя в telegram-канале.

«Приятная и долгожданная встреча с Эдуардом Эргартовичем Росселем. С большим уважением отношусь к нему и его деятельности, которая всегда направлена на процветание Свердловской области. Во время рабочей встречи Эдуард Эргартович напомнил, как предсказывал мое возвращение в родной регион», — написал Паслер, с 2019 года бывший губернатором Оренбургской области.

С Росселем они вспомнили прошлую совместную работу и обсудили приоритеты по развитию региона на ближайшее время. Паслер отметил, что прислушивается к каждому совету первого губернатора и многому учится у него.

Как ранее сообщало URA.RU, новость о назначении Паслера главой Свердловской области Россель воспринял радостно. «Потому что, во-первых, он наш, коренной. Во-вторых, он [Россель] его очень хорошо знает», — передала эмоции экс-губернатора его помощница.

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер встретился с предшественником на посту Эдуардом Росселем, к которому всегда относился с большим уважением. Встречу он назвал приятной и долгожданной, подробности Паслер рассказал у себя в telegram-канале. «Приятная и долгожданная встреча с Эдуардом Эргартовичем Росселем. С большим уважением отношусь к нему и его деятельности, которая всегда направлена на процветание Свердловской области. Во время рабочей встречи Эдуард Эргартович напомнил, как предсказывал мое возвращение в родной регион», — написал Паслер, с 2019 года бывший губернатором Оренбургской области. С Росселем они вспомнили прошлую совместную работу и обсудили приоритеты по развитию региона на ближайшее время. Паслер отметил, что прислушивается к каждому совету первого губернатора и многому учится у него. Как ранее сообщало URA.RU, новость о назначении Паслера главой Свердловской области Россель воспринял радостно. «Потому что, во-первых, он наш, коренной. Во-вторых, он [Россель] его очень хорошо знает», — передала эмоции экс-губернатора его помощница.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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