Свердловский губернатор Паслер встретился с Росселем и вспомнил его предсказание

Врио свердловского губернатора Денис Паслер встретился с предшественником на посту Эдуардом Росселем, к которому всегда относился с большим уважением. Встречу он назвал приятной и долгожданной, подробности Паслер рассказал у себя в telegram-канале.
«Приятная и долгожданная встреча с Эдуардом Эргартовичем Росселем. С большим уважением отношусь к нему и его деятельности, которая всегда направлена на процветание Свердловской области. Во время рабочей встречи Эдуард Эргартович напомнил, как предсказывал мое возвращение в родной регион», — написал Паслер, с 2019 года бывший губернатором Оренбургской области.
С Росселем они вспомнили прошлую совместную работу и обсудили приоритеты по развитию региона на ближайшее время. Паслер отметил, что прислушивается к каждому совету первого губернатора и многому учится у него.
Как ранее сообщало URA.RU, новость о назначении Паслера главой Свердловской области Россель воспринял радостно. «Потому что, во-первых, он наш, коренной. Во-вторых, он [Россель] его очень хорошо знает», — передала эмоции экс-губернатора его помощница.
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