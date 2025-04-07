Сын тюменского авторитета может избежать наказания за пропаганду наркотиков

Никулинский районный суд Москвы вернул на доработку и исправление протокол, составленный против Тюменского рэпера OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) из-за пропаганды наркотиков. Об этом сообщается в документе, который есть в распоряжении URA.RU.
«Суд определил. Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в отношении ИП Ляхова Григория Алексеевича возвратить в ГУ МВД России для устранения недостатков в установленные законом сроки», — говорится в документе.
В резолютивной части документа отмечается, что протокол был составлен несвоевременно. Датой его составления называется 3 апреля. В то же время экспертиза, которая должна установить наличие пропаганды в треке исполнителя, назначена на 7 апреля.
Как ранее сообщалось, протокол на OG Buda попал в суд 4 апреля. Отец исполнителя был известен в Тюмени как член банды «Десятка». Его убили в 1998 году.
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