07 апреля 2025

Сын тюменского авторитета может избежать наказания за пропаганду наркотиков

Суд вернул протокол против тюменского рэпера OG Buda на доработку
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной возврата протокола на OG Buda стала ошибка полиции при его составлении
Причиной возврата протокола на OG Buda стала ошибка полиции при его составлении Фото:

Никулинский районный суд Москвы вернул на доработку и исправление протокол, составленный против Тюменского рэпера OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) из-за пропаганды наркотиков. Об этом сообщается в документе, который есть в распоряжении URA.RU.

«Суд определил. Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в отношении ИП Ляхова Григория Алексеевича возвратить в ГУ МВД России для устранения недостатков в установленные законом сроки», — говорится в документе.

В резолютивной части документа отмечается, что протокол был составлен несвоевременно. Датой его составления называется 3 апреля. В то же время экспертиза, которая должна установить наличие пропаганды в треке исполнителя, назначена на 7 апреля.

Как ранее сообщалось, протокол на OG Buda попал в суд 4 апреля. Отец исполнителя был известен в Тюмени как член банды «Десятка». Его убили в 1998 году.

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Никулинский районный суд Москвы вернул на доработку и исправление протокол, составленный против Тюменского рэпера OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) из-за пропаганды наркотиков. Об этом сообщается в документе, который есть в распоряжении URA.RU. «Суд определил. Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в отношении ИП Ляхова Григория Алексеевича возвратить в ГУ МВД России для устранения недостатков в установленные законом сроки», — говорится в документе. В резолютивной части документа отмечается, что протокол был составлен несвоевременно. Датой его составления называется 3 апреля. В то же время экспертиза, которая должна установить наличие пропаганды в треке исполнителя, назначена на 7 апреля. Как ранее сообщалось, протокол на OG Buda попал в суд 4 апреля. Отец исполнителя был известен в Тюмени как член банды «Десятка». Его убили в 1998 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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