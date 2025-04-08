Челябинцам объяснили, почему взлетели цены на частные дома и коттеджи

В Челябинске за год цены на частные дома и коттеджи выросли на 20%. Средняя стоимость строительства дома в газоблоке увеличилась с 55 до 75 тысяч рублей за квадрат, рассказал на пресс-конференции «Гранада пресс» председатель совета ассоциации российская гильдия риэлторов «Южный Урал» Константин Козлов.
«Мы такую тенденцию отмечали: если в начале прошлого года средняя стоимость строительства дома в газоблоке начиналась от 55 тысяч рублей за квадрат, то сейчас — от 75 тысяч. При чистовой отделке цена еще больше увеличивается. Ценник вырос довольно сильно, больше чем на 20%. Поэтому те, кто откладывал покупку дома, они по сути проиграли», — отметил Козлов.
Как отметила руководитель отдела продаж ЖК «Симфония» Юлия Тупицына, такая же ситуация с жильем в новостройках: стоимость строительства на 20% поднялась на квартиры в домах, построенных из монолита и бетона. В свою очередь, представитель застройщика загородного квартала «Идиллия сканди» Александр Лавров пояснил, что рост цен на загородную недвижимость в Челябинске связан с подорожанием стройматериалов, а также с проблемами при использовании ипотеки, а именно с комиссиями.
Эксперт рассказал, что у банков есть свои недополученные комиссии, которые финансовые организации пытаются взыскать с застройщиков, что непосредственно влияет на рост цен. К положительным изменениям эксперт отнес то, что после введения эскроу-счетов строится меньше некачественного жилья, банки получают ликвидные залоги, а покупатели — хорошие частные дома.
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