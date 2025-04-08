Женскую голову нашли в свердловском лесу

В лесу Серова 8 апреля местные жители обнаружили женскую голову
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ужасную находку обнаружили в районе коллективных садов (архивное фото) Фото:

В Серове (Свердловская область) возле коллективного сада 8 апреля местные жители обнаружили женскую голову с ранами, похожими на укусы. Поиски тела продолжаются, рассказал очевидец.

«Женскую голову нашли в лесу в районе коллективных садов рядом с улицей Вагонников», — передает telegram-канал «Это Серов, детка» слова собеседника. Личность погибшей пока не установлена.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве подтвердили информацию об ужасной находке. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых пояснил, что оперативно-следственные мероприятия проводят оперуполномоченные уголовного розыска совместно с коллегами из районного СКР. «В настоящее время сотрудники полиции территориального ОВД анализируют информацию по ранее без вести пропавшим гражданам, местонахождение которых до сих пор не установлено. В микрорайоне, где обнаружили голову, сейчас ведутся поисковые мероприятия с целью возможного обнаружения других останков. Возможно, дикие животные могли их растащить по округе. По итогам начавшейся работы будет принято обоснованное процессуальное решение и получен ответ на вопрос, носит ли смерть человека криминальный характер», — отметил полковник Горелых.

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В Серове (Свердловская область) возле коллективного сада 8 апреля местные жители обнаружили женскую голову с ранами, похожими на укусы. Поиски тела продолжаются, рассказал очевидец. «Женскую голову нашли в лесу в районе коллективных садов рядом с улицей Вагонников», — передает telegram-канал «Это Серов, детка» слова собеседника. Личность погибшей пока не установлена. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве подтвердили информацию об ужасной находке. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых пояснил, что оперативно-следственные мероприятия проводят оперуполномоченные уголовного розыска совместно с коллегами из районного СКР. «В настоящее время сотрудники полиции территориального ОВД анализируют информацию по ранее без вести пропавшим гражданам, местонахождение которых до сих пор не установлено. В микрорайоне, где обнаружили голову, сейчас ведутся поисковые мероприятия с целью возможного обнаружения других останков. Возможно, дикие животные могли их растащить по округе. По итогам начавшейся работы будет принято обоснованное процессуальное решение и получен ответ на вопрос, носит ли смерть человека криминальный характер», — отметил полковник Горелых.
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