Женскую голову нашли в свердловском лесу

В лесу Серова 8 апреля местные жители обнаружили женскую голову

Ужасную находку обнаружили в районе коллективных садов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Серове (Свердловская область) возле коллективного сада 8 апреля местные жители обнаружили женскую голову с ранами, похожими на укусы. Поиски тела продолжаются, рассказал очевидец.

«Женскую голову нашли в лесу в районе коллективных садов рядом с улицей Вагонников», — передает telegram-канал «Это Серов, детка» слова собеседника. Личность погибшей пока не установлена.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве подтвердили информацию об ужасной находке. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых пояснил, что оперативно-следственные мероприятия проводят оперуполномоченные уголовного розыска совместно с коллегами из районного СКР. «В настоящее время сотрудники полиции территориального ОВД анализируют информацию по ранее без вести пропавшим гражданам, местонахождение которых до сих пор не установлено. В микрорайоне, где обнаружили голову, сейчас ведутся поисковые мероприятия с целью возможного обнаружения других останков. Возможно, дикие животные могли их растащить по округе. По итогам начавшейся работы будет принято обоснованное процессуальное решение и получен ответ на вопрос, носит ли смерть человека криминальный характер», — отметил полковник Горелых.