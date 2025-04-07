07 апреля 2025

В УМВД Тюменской области нашли замену уволившемуся замначальника

Врио заместителя начальника УМВД Тюменской области стал Евгений Козлов
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио замначальника областного УМВД стал Евгений Козлов
Врио замначальника областного УМВД стал Евгений Козлов Фото:

Евгений Козлов был назначен врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее эту должность занимал Булат Хайруллин, который оставил службу в органах в марте 2025 года в связи с выходом на пенсию.

«Евгений Козлов занял пост заместителя начальника областного УМВД. Пока — с приставкой врио», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что вся актуальная информация о кадровом составе полиции публикуется на официальном сайте ведомства. Там указано, что Евгений Козлов действительно является врио заместителя начальника областного управления МВД.

Ранее URA.RU писало о том, что в марте заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Булат Хайруллин ушел в отставку. На освободившуюся должность претендовали силовики из разных регионов. В том числе, замруководителя полиции по охране общественного порядка Евгений Козлов.

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Евгений Козлов был назначен врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее эту должность занимал Булат Хайруллин, который оставил службу в органах в марте 2025 года в связи с выходом на пенсию. «Евгений Козлов занял пост заместителя начальника областного УМВД. Пока — с приставкой врио», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что вся актуальная информация о кадровом составе полиции публикуется на официальном сайте ведомства. Там указано, что Евгений Козлов действительно является врио заместителя начальника областного управления МВД. Ранее URA.RU писало о том, что в марте заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Булат Хайруллин ушел в отставку. На освободившуюся должность претендовали силовики из разных регионов. В том числе, замруководителя полиции по охране общественного порядка Евгений Козлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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