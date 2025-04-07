В УМВД Тюменской области нашли замену уволившемуся замначальника

Евгений Козлов был назначен врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее эту должность занимал Булат Хайруллин, который оставил службу в органах в марте 2025 года в связи с выходом на пенсию.
«Евгений Козлов занял пост заместителя начальника областного УМВД. Пока — с приставкой врио», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что вся актуальная информация о кадровом составе полиции публикуется на официальном сайте ведомства. Там указано, что Евгений Козлов действительно является врио заместителя начальника областного управления МВД.
Ранее URA.RU писало о том, что в марте заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Булат Хайруллин ушел в отставку. На освободившуюся должность претендовали силовики из разных регионов. В том числе, замруководителя полиции по охране общественного порядка Евгений Козлов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!