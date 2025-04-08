На горизонте маячит свадебный сезон-2025, а значит, невестам пора определяться с выбором того самого идеального белого платья. Часто тюменки при поиске наряда листают модные блоги и ориентируются на тренды. Что предлагают дизайнеры в сезоне-2025? Можно ли найти модное свадебное платье в Тюмени или за ним придется лететь в Москву? Сколько стоит трендовый наряд? Ответы на эти вопросы вы найдете в материале URA.RU.
Тренды сезона 2025
Что нам принесли дизайнеры в этом сезоне? Если раньше журналы пестрили минималистичными бальными платьями, то сейчас на выбор фасоны с ярко выраженными деталями, стразами и вышивкой. Разберем подробнее главные тренды.
Первое — крупные банты и цветы. Такие акцентные детали помогут выделить плечи, талию или бедра. Помимо платьев, большие элементы добавляют и на фату. Кстати, необычная фата — тоже последний писк. Аксессуар может быть усыпан стразами или жемчугом. Для самых творческих в ассортименте фата-шапочка.
Если хочется чего-то смелого и дерзкого, на помощь приходят прозрачные вставки. «Голые» платья создают необычный эффект, как будто все узоры вышиты прямо на невесте.
Отдельный тренд — цветочный декор. Помимо крупных роз можно встретить мелкую россыпь или отдельно вышитые лепестки. Никуда не обойтись без страз и блесток. Расшитые кристаллами, бисером или пайетками платья — тренд 2025-го года. Чем больше блеска, тем лучше. Особенно невероятно подобные наряды будут смотреться на солнце.
Еще одна модная в этом сезоне деталь — драпировка. Струящиеся ткани подчеркивают утонченные фигуры и скрывают недостатки, очень практично. Другой трендовый элемент — рукава. Крупные фонарики или акцентные качельки чаще всего еще и съемные, поэтому не доставят проблем во время неофициальной части свадьбы.
Есть отдельный тренд для тех, кто не хочет платья из стандартного фатина или атласа. Невестам на помощь приходят необычные фактуры — жаккард, тюль, рельефные сетки. Интересная замена традиционным тканям.
Для консервативных невест есть нестареющая классика. Так винтаж никогда не выходит из моды. В сезоне 2025 вновь стоит обратить внимание на платья с кружевом, бисерной вышивкой, перламутровыми пуговицами, нарядами ручной работы. Вдохновения можно поискать в гардеробах ваших мам или бабушек.
Остаются в моде те самые платья принцесс из сказок — воздушные и пышные. Классические с объемными юбками как из диснеевских мультфильмов наряды придутся по душе самым романтичным невестам.
Где купить свадебное платье в Тюмени
В Тюмени порядка 50 свадебных салонов на разный вкус, цвет и кошелек. Кстати многие бутики находятся прямо возле ЗАГСа. При выборе салонов мы ориентировались на рейтинг и цены. Нас интересовали бутики с оценкой не ниже 4,5 звезд и ценовой категорией до 60 тысяч рублей.
Корреспонденты агентства в поиске свадебного платья посетили четыре тюменских салона — «Престиж», «Милан», «Анжелика» и «Мэри Трюфель». Зайти в бутики просто так не может любой прохожий с улицы. На примерку нужно записываться заранее, хотя бы за сутки. Но в один из салонов мы попали без предварительного звонка. Так как других невест внутри не было, нас спокойно пропустили. Но не советуем так испытывать удачу.
Во всех бутиках, кроме одного, на примерке были только мы с подругой. При входе в каждый глаза просто разбегались от количества платьев. Возникало ощущение, что ориентироваться в этом обилии белых нарядов просто невозможно. И здесь сразу хочется отметить сервис. В каждом салоне за невестой закреплялись продавцы, которые подсказывали, где и что можно посмотреть. Мы примерно рассказывали, что хотим померить, как нам сразу под описание несли несколько вариантов на выбор. Любезные девушки помогали не только на этапе выбора платья, но и во время примерок — одевали, затягивали корсеты, подбирали фату и обувь. При этом успевали расспрашивать о деталях торжества, чтобы ближе расположить к себе.
В каждой примерочной для девушек были влажные и сухие салфетки, капроновые носочки и заколки для волос. До начала примерок или после предлагались вода и чай/кофе.
Стоит отметить, что платье необязательно покупать — его можно взять в аренду на несколько дней. Еще один приятный бонус, что почти у каждого магазина есть швея, которая за дополнительную плату укоротит и подошьет наряд в нужных местах. Также в салон можно обратиться прямо в день свадьбы, тогда консультанты помогут невестам правильно надеть платье и внести финальные штрихи в образ.
Ложка дегтя
Разнообразие выбора удалось оценить не везде. Выяснилось, что некоторые свадебные салоны заточены исключительно под классику и максимум, что там можно найти, — это стразы или блестящие ткани. В одном из таких бутиков нам объяснили, что не каждая тюменка рискует примерить на свадьбу трендовое платье, а потому они отдают выбор в пользу традиционного наряда.
Еще один момент — проблема с размерами. У меня один из самых ходовых размеров — 46-48. Но в некоторых бутиках платьев, подходящих мне, оказалось не так много. Если где-то готовы были на заказ сшить любое понравившееся платье (но за это пришлось бы доплатить), то в других было сложно во что-то влезть. И здесь консультанты находили разный подход — одни уверяли, что все успеют расшить до свадьбы, другие лишь разводили плечами. В одном из бутиков мы даже ничего не померили — как раз из-за размера и скудности выбора.
Сколько стоит свадебное платье в Тюмени
Свадебное платье в Тюмени можно подобрать на любой бюджет. Самое дешевое стоит 10 тысяч рублей, а самое дороге — больше 300 тысяч.
За целый день походов по салонам мы посмотрели и примерили 20 платьев. Практически все из них соответствовали трендам этого сезона, некоторые даже сочетали в себе сразу несколько модных деталей. Их стоимость варьируется от 30 до 50 тысяч рублей (цена указана без учета фаты, обуви других аксессуаров), дорого это или дешево для стильного наряда — решайте сами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!