Известный блогер и тележурналист Андрей Гликоген отравился в пермском ресторане

Блогер и тележурналист Андрей Гликоген заразился ботулизмом после ужина в пермском ресторане сети Шашлыкоff. Он почувствовал себя плохо после того, как вернулся в Москву. Сейчас он находится в больнице, в состоянии средней тяжести.
«Андрей выступал 5 апреля на детском концерте в ДК Гагарина в Перми. После него он зашел поесть в данное заведение», — сообщает telegram-канал Ural Mash со ссылкой на менеджера блогера.
Команда артиста также сообщает, что предварительно Андрей ел рыбу. Сейчас они готовят заявление в Роспотребнадзор. В самом заведении сообщили, что начали проверку. Однако комментировать единичный это был случай или нет, там пока не готовы.
URA.RU направило запрос в краевое Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с целью узнать о том, поступило ли к ним обращение. Там рассказали, что официальная информация от ведомства будет чуть позже.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермячки взыскали с пермского ресторана «Перчини» десятки тысяч рублей за отравление десертом. Женщины заказали там профитроли с творожным кремом. На следующий день у обеих появились симптомы пищевого отравления. В дальнейшем им поставили диагноз «сальмонеллез».
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