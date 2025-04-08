В Перми задержали сбежавшего дебошира, который нападал на прохожих и громил супермаркет

Личность второго дебошира, который нападал на прохожих и устроил погром в супермаркете в центре Перми, установлена. Ранее он сбежал от росгвардейцев, но его напарника 2007 года рождения успели задержать и доставить в отдел внутренних дел.
«Полицейскими установлена личность второго участника противоправных деяний в Свердловском районе. Молодой человек доставлен в отдел внутренних дел», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что дебоширы орудовали 7 апреля на улице Фонтанной. Двое парней в центре города избили нескольких прохожих, повредили автомобили, устроили погром в супермаркете и в целом вели себя неадекватно.
По словам очевидцев, агрессивных горожан скрутили несколько мужчин, которые в этот время находились в ТЦ, но охрана «оттащила» их, посоветовав «не связываться с психами». Прибывшая на место вызова полиция задержала лишь одного из нападавших, второму удалось скрыться от правоохранителей. По данному факту проводится проверка.
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