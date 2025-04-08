СБУ заочно арестовала телеведущую Скабееву

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На Украине заочно арестовали Скабееву
На Украине заочно арестовали Скабееву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения российской телеведущей Ольге Скабеевой, известной своей работой на телеканале «Россия-1» и ведущей программы «60 минут». В Киеве заявили о преступной деятельности журналистки, связанной с оправданием конфликта на Украине.

«СБУ заочно сообщила о новых подозрениях <...> Ольге Скабеевой», — отмечено в сообщении, опубликованном в telegram-канале СБУ. Журналистку обвиняют в поддержке проведения ВС РФ спецоперации на территории Украины.

СБУ обвиняют журналистку в неоднократных призывах к захвату Киева, Херсона и Запорожья, агитации к уничтожению энергетической инфраструктуры Украины. Спецслужбы пишут о заочном предъявлении ей обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, включая посягательство на территориальную целостность страны.

Ранее СБУ предъявила ряд обвинений в адрес журналиста Владимира Соловьева. Там заявили, что он якобы виновен в «посягательстве на неприкосновенность Украины».

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения российской телеведущей Ольге Скабеевой, известной своей работой на телеканале «Россия-1» и ведущей программы «60 минут». В Киеве заявили о преступной деятельности журналистки, связанной с оправданием конфликта на Украине. «СБУ заочно сообщила о новых подозрениях <...> Ольге Скабеевой», — отмечено в сообщении, опубликованном в telegram-канале СБУ. Журналистку обвиняют в поддержке проведения ВС РФ спецоперации на территории Украины. СБУ обвиняют журналистку в неоднократных призывах к захвату Киева, Херсона и Запорожья, агитации к уничтожению энергетической инфраструктуры Украины. Спецслужбы пишут о заочном предъявлении ей обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, включая посягательство на территориальную целостность страны. Ранее СБУ предъявила ряд обвинений в адрес журналиста Владимира Соловьева. Там заявили, что он якобы виновен в «посягательстве на неприкосновенность Украины».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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