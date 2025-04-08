СБУ заочно арестовала телеведущую Скабееву

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения российской телеведущей Ольге Скабеевой, известной своей работой на телеканале «Россия-1» и ведущей программы «60 минут». В Киеве заявили о преступной деятельности журналистки, связанной с оправданием конфликта на Украине.
«СБУ заочно сообщила о новых подозрениях <...> Ольге Скабеевой», — отмечено в сообщении, опубликованном в telegram-канале СБУ. Журналистку обвиняют в поддержке проведения ВС РФ спецоперации на территории Украины.
СБУ обвиняют журналистку в неоднократных призывах к захвату Киева, Херсона и Запорожья, агитации к уничтожению энергетической инфраструктуры Украины. Спецслужбы пишут о заочном предъявлении ей обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, включая посягательство на территориальную целостность страны.
Ранее СБУ предъявила ряд обвинений в адрес журналиста Владимира Соловьева. Там заявили, что он якобы виновен в «посягательстве на неприкосновенность Украины».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.