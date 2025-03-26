СБУ предъявила обвинения журналисту Соловьеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СБУ обвиняет Владимира Соловьева в военных преступлениях
СБУ обвиняет Владимира Соловьева в военных преступлениях Фото:

Служба безопасности Украины предъявила ряд обвинений в адрес российского журналиста Владимира Соловьева. По мнение украинских силовиков, тот якобы виновен в «посягательстве на неприкосновенность Украины». Также Киев его обвиняет в военной пропаганде.

«СБУ заочно сообщила о подозрении российскому [журналисту] Владимиру Соловьеву. Служба безопасности задокументировала „преступления“ Соловьева», — сообщает украинское ведомство в своем telegram-канале. По мнению украинских представителей, Соловьев якобы виновен в призыве к геноциду и других военных преступлениях. 

Украинская служба безопасности периодически предъявляет обвинения в адрес россиян. В соответствующий список СБУ попадают как артисты и музыканты, так и чиновники. Например, недавно на Украине заочно предъявили обвинение в адрес российского певца Григория Лепса. До этого певец Ярослав Дронов (Shaman) также был обвинен Украиной в публичной поддержке действий России. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба безопасности Украины предъявила ряд обвинений в адрес российского журналиста Владимира Соловьева. По мнение украинских силовиков, тот якобы виновен в «посягательстве на неприкосновенность Украины». Также Киев его обвиняет в военной пропаганде. «СБУ заочно сообщила о подозрении российскому [журналисту] Владимиру Соловьеву. Служба безопасности задокументировала „преступления“ Соловьева», — сообщает украинское ведомство в своем telegram-канале. По мнению украинских представителей, Соловьев якобы виновен в призыве к геноциду и других военных преступлениях.  Украинская служба безопасности периодически предъявляет обвинения в адрес россиян. В соответствующий список СБУ попадают как артисты и музыканты, так и чиновники. Например, недавно на Украине заочно предъявили обвинение в адрес российского певца Григория Лепса. До этого певец Ярослав Дронов (Shaman) также был обвинен Украиной в публичной поддержке действий России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...