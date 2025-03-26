СБУ предъявила обвинения журналисту Соловьеву

Служба безопасности Украины предъявила ряд обвинений в адрес российского журналиста Владимира Соловьева. По мнение украинских силовиков, тот якобы виновен в «посягательстве на неприкосновенность Украины». Также Киев его обвиняет в военной пропаганде.
«СБУ заочно сообщила о подозрении российскому [журналисту] Владимиру Соловьеву. Служба безопасности задокументировала „преступления“ Соловьева», — сообщает украинское ведомство в своем telegram-канале. По мнению украинских представителей, Соловьев якобы виновен в призыве к геноциду и других военных преступлениях.
Украинская служба безопасности периодически предъявляет обвинения в адрес россиян. В соответствующий список СБУ попадают как артисты и музыканты, так и чиновники. Например, недавно на Украине заочно предъявили обвинение в адрес российского певца Григория Лепса. До этого певец Ярослав Дронов (Shaman) также был обвинен Украиной в публичной поддержке действий России.
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