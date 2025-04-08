В Екатеринбурге шашлык из курицы подорожал на 93% в некоторых супермаркетах, а свиной полуфабрикат — на 44%. Корреспондент URA.RU прошел по тем же магазинам, что и в мае 2024-го, чтобы посмотреть, как изменились цены. Подробнее — в инфографике.
При сравнении, как и в мае 2024 года, были рассмотрены варианты продукции с самыми низкими ценами на сырой шашлык из курицы и из свинины. Так, лидером по приросту цены на сырое куриное мясо в маринаде стал «Перекресток», там стоимость достигла 269 рублей за килограмм (+93,52%), тогда как в мае его можно было купить за 139 рублей.
В супермаркете «Магнит» цены на куриный шашлык также выросли: с 209 до 215 рублей за килограмм (+2,87%). Стоит отметить, что в «Монетке» цены не изменились, и шашлык из курицы можно купить за 119 рублей, однако в данном случае птица расфасована по 400 граммов.
Что касается свинины, то сильнее всего этот шашлык подорожал в «Магните» — до 359 рублей (+44,1%) за килограмм со скидкой в 30%. В мае 2024-го свиной шашлык продавали за 249 рублей. В «Чижике» зафиксирован прирост в цене на 40,1% — до 419 рублей вместо 299 рублей за килограмм мяса в маринаде.
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