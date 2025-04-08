В доме Ефремова наняли охрану, чтобы обиваться от журналистов

Семья актера Михаила Ефремова готовится к его возвращению из исправительной колонии. Около его дома готовятся усилить меры безопасности.
«В доме Михаила Ефремова готовятся отбивать атаку журналистов и блогеров: наймут охрану», — сообщил MK.RU. Это мера, по словам супруги актера, направлена на то, чтобы журналисты не нарушали личное пространство актера.
Местные жители также выражают беспокойство. По словам соседей, после смертельного ДТП с участием актера, журналисты и блогеры создавали беспорядок вокруг дома актера. Отмечается, что те часами просиживали под окнами его квартиры, стремясь получить эксклюзивный материал. Соседи опасаются, что такая активность может повториться и нарушить спокойствие в их районе.
Также сообщалось, что в жилье актера в Плотниковом переулке идет ремонт. Его квартиру активно шумоизолируют.
В 2020 году Ефремов стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в центре Москвы, находясь под воздействием алкоголя. В результате аварии погиб мужчина.
Суд признал Ефремова виновным в происшествии и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы. 24 марта 2025 года суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении артиста, разрешив ему выйти на свободу по условно-досрочному освобождению после исполнения основной части назначенного срока. Покинуть колонию актер должен 9 апреля.
По словам его адвоката Юрия Падалко, Ефремов столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Он отметил, что Ефремов сразу после выхода на свободу направится на лечение.
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