Адвокат Ефремова рассказал об ухудшении самочувствия актера

Актер Михаил Ефремов, которому удобрили выход из колонии по УДО, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Как сообщает его адвокат Юрия Падалко, сразу после выхода на свободу актер направится на лечение.
«После освобождения из белгородской колонии 9 апреля он [Ефремов] сразу отправится на лечение болезни легких», — пишет РБК со ссылкой на Юрия Падалко. По его словам, у Ефремова обнаружена одышка и проблемы с ногами, также у него диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.
Ранее Михаил Ефремов был осужден Пресненским судом Москвы за смертельное ДТП. Суд признал его виновным в гибели человека и приговорил к 8 годам колонии. Впоследствии Мосгорсуд учел возмещение морального вреда и сократил срок до 7,5 лет. 24 марта Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова.
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