Адвокат Ефремова рассказал об ухудшении самочувствия актера

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Ефремова собираются отвезти в Москву
Ефремова собираются отвезти в Москву Фото:

Актер Михаил Ефремов, которому удобрили выход из колонии по УДО, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Как сообщает его адвокат Юрия Падалко, сразу после выхода на свободу актер направится на лечение.

«После освобождения из белгородской колонии 9 апреля он [Ефремов] сразу отправится на лечение болезни легких», — пишет РБК со ссылкой на Юрия Падалко. По его словам, у Ефремова обнаружена одышка и проблемы с ногами, также у него диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.

Ранее Михаил Ефремов был осужден Пресненским судом Москвы за смертельное ДТП. Суд признал его виновным в гибели человека и приговорил к 8 годам колонии. Впоследствии Мосгорсуд учел возмещение морального вреда и сократил срок до 7,5 лет. 24 марта Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова.

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Актер Михаил Ефремов, которому удобрили выход из колонии по УДО, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Как сообщает его адвокат Юрия Падалко, сразу после выхода на свободу актер направится на лечение. «После освобождения из белгородской колонии 9 апреля он [Ефремов] сразу отправится на лечение болезни легких», — пишет РБК со ссылкой на Юрия Падалко. По его словам, у Ефремова обнаружена одышка и проблемы с ногами, также у него диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких. Ранее Михаил Ефремов был осужден Пресненским судом Москвы за смертельное ДТП. Суд признал его виновным в гибели человека и приговорил к 8 годам колонии. Впоследствии Мосгорсуд учел возмещение морального вреда и сократил срок до 7,5 лет. 24 марта Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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