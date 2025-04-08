Преподавательница из Пуровского района ЯНАО Анна Краснобородкина представит Ямал на выставке «Грани Победы» в Москве. Проект выставки посвящен 80-летию Победы, о работе местной художницы подробнее рассказали в администрации района.
«Преподаватель Уренгойской детской художественной школы Анна Краснобородкина представляет Ямал на масштабной юбилейной выставке „Грани Победы“ в Центральном Доме художника в Москве. Эта выставка объединяет художников со всей страны», — сообщили в telegram-канале Пуровского района.
Работа преподавательницы посвящена 501-стройке и выполнена в технике горячего батика. Краснобородкина изобразила стройку после посещения лагерных пунктов в Надыме.
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