В Кургане ликвидировали мусульманскую организацию

В Кургане ликвидировали мусульманскую религиозную организацию. Ее закрыли по решению суда из-за выявленных нарушений в уставе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Местная религиозная организация мусульман города Кургана Курганской области прекратила свое существование. Ее ликвидировали по решению суда 7 апреля», — сообщил источник. Информация о закрытии организации подтверждается данными из реестра юридических лиц.
В прошлом году Минюст РФ провел плановую проверку некоммерческой организации и выявил ряд нарушений в уставе. Были указаны недостоверные сведения, не проводились заседаний общего собрания участников, отсутствовал отчетность ревизионной комиссии. Председатель Зиедали Мизробов тогда пояснял, что организация не ведет никакой деятельности. При этом в Кургане продолжает работать другая религиозная организация мусульман, действующая с 1998 года.
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