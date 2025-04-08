08 апреля 2025

В Кургане ликвидировали мусульманскую организацию

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане закрылась одна из мусульманских организаций
В Кургане закрылась одна из мусульманских организаций Фото:

В Кургане ликвидировали мусульманскую религиозную организацию. Ее закрыли по решению суда из-за выявленных нарушений в уставе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Местная религиозная организация мусульман города Кургана Курганской области прекратила свое существование. Ее ликвидировали по решению суда 7 апреля», — сообщил источник. Информация о закрытии организации подтверждается данными из реестра юридических лиц. 

В прошлом году Минюст РФ провел плановую проверку некоммерческой организации и выявил ряд нарушений в уставе. Были указаны недостоверные сведения, не проводились заседаний общего собрания участников, отсутствовал отчетность ревизионной комиссии. Председатель Зиедали Мизробов тогда пояснял, что организация не ведет никакой деятельности. При этом в Кургане продолжает работать другая религиозная организация мусульман, действующая с 1998 года. 

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В Кургане ликвидировали мусульманскую религиозную организацию. Ее закрыли по решению суда из-за выявленных нарушений в уставе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Местная религиозная организация мусульман города Кургана Курганской области прекратила свое существование. Ее ликвидировали по решению суда 7 апреля», — сообщил источник. Информация о закрытии организации подтверждается данными из реестра юридических лиц.  В прошлом году Минюст РФ провел плановую проверку некоммерческой организации и выявил ряд нарушений в уставе. Были указаны недостоверные сведения, не проводились заседаний общего собрания участников, отсутствовал отчетность ревизионной комиссии. Председатель Зиедали Мизробов тогда пояснял, что организация не ведет никакой деятельности. При этом в Кургане продолжает работать другая религиозная организация мусульман, действующая с 1998 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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