В Челябинске на АМЗ по улице Ярославской застройщик «Никс Лайн» построит новый 11-этажный ЖК. Возвести высотное здание общей жилой площадью 7,5 тысяч квадратных метров планируется к четвертому кварталу 2026 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске застройщик „Никс лайн“ на Ярославской построит новый жилой комплекс, общая жилплощадь которого составит 7,5 тысяч квадратных метров. ЖК девелопер планирует возвести к четвертому кварталу 2026 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства.
Как сообщается на сайте, типовой панельный дом на 196 квартир появится по адресу улица Ярославская, 1. На придомовой территории предусмотрено 28 парковочных мест, вне придомовой территории — 65 мест.
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