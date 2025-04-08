В Перми дом украсили вывеской с напоминанием о важном статусе

В Перми дом украсили вывеской с напоминанием о статусе города трудовой доблести
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году на площади Карла Маркса в Перми открыли памятную стелу
В 2023 году на площади Карла Маркса в Перми открыли памятную стелу Фото:

В краевой столице на фасаде жилого дома появилась вывеска, напоминающая горожанам и туристам о важном статусе города. Речь о здании на площади Карла Маркса, украшенном буквами, выстроенными во фразу «Пермь — город трудовой доблести».

«Вывеска появилась на фасаде дома №23 на улице Чернышевского. Это напротив одноименной стелы на площади Карла Маркса. Над буквой „й“ не хватает штриха — его добавят в ближайшие дни», — сообщается на сайте пермской краевой газеты «Звезда».

Осенью 2023 года на площади Карла Маркса в Перми был также установлен одноименный обелиск. Его высота составляет 26 метров. Сама архитектурная композиция состоит из самой стелы, амфитеатра и стены. Стена облицована стеклом и мозаикой с изображениями, которые иллюстрируют вклад краевой столицы в достижения Великой Победы. Статус города трудовой доблести был присвоен городу указом президента Владимира Путина в 2020 году. 

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В краевой столице на фасаде жилого дома появилась вывеска, напоминающая горожанам и туристам о важном статусе города. Речь о здании на площади Карла Маркса, украшенном буквами, выстроенными во фразу «Пермь — город трудовой доблести». «Вывеска появилась на фасаде дома №23 на улице Чернышевского. Это напротив одноименной стелы на площади Карла Маркса. Над буквой „й“ не хватает штриха — его добавят в ближайшие дни», — сообщается на сайте пермской краевой газеты «Звезда». Осенью 2023 года на площади Карла Маркса в Перми был также установлен одноименный обелиск. Его высота составляет 26 метров. Сама архитектурная композиция состоит из самой стелы, амфитеатра и стены. Стена облицована стеклом и мозаикой с изображениями, которые иллюстрируют вклад краевой столицы в достижения Великой Победы. Статус города трудовой доблести был присвоен городу указом президента Владимира Путина в 2020 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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