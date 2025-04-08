МИД Украины вызвал поверенного КНР из-за «китайских солдат» в зоне СВО

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МИД Украины вызвало представителей Китая, чтобы обсудить участие граждан страны в СВО
МИД Украины вызвало представителей Китая, чтобы обсудить участие граждан страны в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для обсуждения информации о возможном участии китайских граждан в вооруженном конфликте на Украине. Об этом сообщил глава украинского ведомства Андрей Сибига.

«Мы вызвали китайского поверенного в делах на Украине в МИД, чтобы осудить факт (якобы участия китайских граждан в конфликте — ред. URA.RU) и потребовать объяснений», — заявил Сибига. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее появились сообщения, что ВСУ якобы захватили в плен двух граждан Китая, воюющих на стороне России. Как тогда заявлял глава Украины Владимир Зеленский, в плен китайских бойцов «взяли» в Донецкой области. По его словам, у пленных были обнаружены документы, банковские карты и личные данные.

Глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР выступает за  искоренение причин кризиса на Украине. Он уточнил, что власти призывают к урегулированию ситуации через переговоры, стремясь к справедливому и обязывающему мирному соглашению, приемлемому для всех сторон.

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Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для обсуждения информации о возможном участии китайских граждан в вооруженном конфликте на Украине. Об этом сообщил глава украинского ведомства Андрей Сибига. «Мы вызвали китайского поверенного в делах на Украине в МИД, чтобы осудить факт (якобы участия китайских граждан в конфликте — ред. URA.RU) и потребовать объяснений», — заявил Сибига. Об этом он написал в соцсети X. Ранее появились сообщения, что ВСУ якобы захватили в плен двух граждан Китая, воюющих на стороне России. Как тогда заявлял глава Украины Владимир Зеленский, в плен китайских бойцов «взяли» в Донецкой области. По его словам, у пленных были обнаружены документы, банковские карты и личные данные. Глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР выступает за  искоренение причин кризиса на Украине. Он уточнил, что власти призывают к урегулированию ситуации через переговоры, стремясь к справедливому и обязывающему мирному соглашению, приемлемому для всех сторон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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