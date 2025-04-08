Челябинца будут судить за обман болельщицы ХК «Металлург»

В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить жителя Челябинска, обманувшего болельщицу ХК «Металлург». Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщина перевела ему деньги за билеты на матч, но так их и не получила.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Челябинска, обвиняемого по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В ведомстве рассказали, что молодой человек выложил в интернет объявление о продаже билетов на матчи КХЛ. Одна из болельщиц решила приобрести четыре билета. Деньги были переведены, но билеты женщина так и не получила.
Мошенника задержали. Ему грозит до пяти лет колонии.
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