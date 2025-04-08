Челябинца будут судить за обман болельщицы ХК «Металлург»

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Мошенник наживался на любви к хоккею
Мошенник наживался на любви к хоккею Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить жителя Челябинска, обманувшего болельщицу ХК «Металлург». Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщина перевела ему деньги за билеты на матч, но так их и не получила.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Челябинска, обвиняемого по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве рассказали, что молодой человек выложил в интернет объявление о продаже билетов на матчи КХЛ. Одна из болельщиц решила приобрести четыре билета. Деньги были переведены, но билеты женщина так и не получила.

Мошенника задержали. Ему грозит до пяти лет колонии.

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В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить жителя Челябинска, обманувшего болельщицу ХК «Металлург». Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщина перевела ему деньги за билеты на матч, но так их и не получила. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Челябинска, обвиняемого по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве рассказали, что молодой человек выложил в интернет объявление о продаже билетов на матчи КХЛ. Одна из болельщиц решила приобрести четыре билета. Деньги были переведены, но билеты женщина так и не получила. Мошенника задержали. Ему грозит до пяти лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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