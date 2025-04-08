08 апреля 2025

Спецназ задержал бизнесмена на розовом BMW в центре Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресненский суд. Москва, спецназ
Силовая операция прошла на улице Белинского (архивное фото) Фото:

Задержанным в центре Екатеринбурга в ходе силовой операции СОБРа вечером 4 апреля оказался бизнесмен Александр Э. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

По его словам, вместе с Александром из розового BMW силовики вытащили двоих его друзей. Вскоре всех отпустили на свободу. «По предварительным данным, Александр проходит свидетелем по уголовному делу. В его детейлинг-центре на улице Тверитина неустановленные лица вымогали деньги у некоего предпринимателя. Александр сейчас под подпиской о невыезде», — сказал собеседник агентства.

«Александра, вероятно, поколотили. Недавно его видели с фингалом в кальянной», — добавил другой источник.

Сам Александр отказался от общения с корреспондентом. Не комментируют тему и свердловские силовые структуры.

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Задержанным в центре Екатеринбурга в ходе силовой операции СОБРа вечером 4 апреля оказался бизнесмен Александр Э. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. По его словам, вместе с Александром из розового BMW силовики вытащили двоих его друзей. Вскоре всех отпустили на свободу. «По предварительным данным, Александр проходит свидетелем по уголовному делу. В его детейлинг-центре на улице Тверитина неустановленные лица вымогали деньги у некоего предпринимателя. Александр сейчас под подпиской о невыезде», — сказал собеседник агентства. «Александра, вероятно, поколотили. Недавно его видели с фингалом в кальянной», — добавил другой источник. Сам Александр отказался от общения с корреспондентом. Не комментируют тему и свердловские силовые структуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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