Задержанным в центре Екатеринбурга в ходе силовой операции СОБРа вечером 4 апреля оказался бизнесмен Александр Э. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.
По его словам, вместе с Александром из розового BMW силовики вытащили двоих его друзей. Вскоре всех отпустили на свободу. «По предварительным данным, Александр проходит свидетелем по уголовному делу. В его детейлинг-центре на улице Тверитина неустановленные лица вымогали деньги у некоего предпринимателя. Александр сейчас под подпиской о невыезде», — сказал собеседник агентства.
«Александра, вероятно, поколотили. Недавно его видели с фингалом в кальянной», — добавил другой источник.
Сам Александр отказался от общения с корреспондентом. Не комментируют тему и свердловские силовые структуры.
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