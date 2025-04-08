Больше половины кандидатов прошли во второй этап тюменского аналога «Времени Героев»

Во второй этап тюменского проекта по продвижению участников и ветеранов СВО во власть прошел 661 кандидат. Всего на программу «Боевой кадровый резерв Тюменской области» заявились более 1100 человек, — сообщил глава региона Александр Моор.
«Итоги заявочной кампании подвели сегодня с коллегами на заседании Общественного совета. Претендентов было больше тысячи, к сожалению, не все полностью оформили заявки, а некоторые не имели соответствующего образования и привязки к региону», — написал губернатор Моор в личном telegram-канале.
Тюменский проект стал аналогом федеральной программы для участников СВО «Время Героев», который инициировал президент России Владимир Путин. Следующим этапом проекта станет тестирование. Власти региона рассчитывают набрать на курс не менее 60 ветеранов боевых действий.
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