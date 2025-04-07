В ХМАО резко снижается заболеваемость ВИЧ

В ХМАО заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась в полтора раза. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«Эпидемиологическая ситуация в Югре на сегодняшний день стабильная. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в течение последних трех лет снизилась в 1,5 раза, так как в регионе организована системная работа по борьбе с ВИЧ-инфекцией», — сообщило ведомство.
Значительных успехов удалось достичь и в профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку: за 2024 год не зарегистрировано ни одного случая вертикального пути передачи инфекции. В депздраве сообщили, что Югра является одним из регионов — лидеров по снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции.
При этом собеседница URA.RU, имеющая положительный ВИЧ-статус, анонимно поделилась, что из-за замены части препаратов на дженерики у нее появились побочные эффекты. Также в Нижневартовском СПИД-центре она столкнулась с тем, что таблетки выдавались в присутствии всей очереди, и об анонимности диагноза речи и не могло быть. А запас лекарств стали выдавать всего на месяц вперед. «Из-за того, что здесь невозможно нормально лечиться, пришлось переехать в другой город. В крупном региональном центре просто по рецепту выкупаешь таблетки в аптеке, а что именно тебе кладет в пакет фармацевт, никто из очереди не видит», — добавила она.
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