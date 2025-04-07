В ХМАО объявился свидетель обвинения по делу бывшей главной коммунальщицы Сургута, сбегавший в США

Суд Ханты-Мансийского района по ходатайству адвоката вызовет на допрос свидетеля по делу бывшей главной коммунальщицы Сургута Марии Ваньковой, обвиняемой во взятках. На предыдущих процессах говорилось о том, что он уехал в США и не может прийти в зал заседания.
«[Ходатайствуем] о вызове и допросе в судебное заседание в качестве свидетеля Ильякова Дмитрия Юрьевича», — заявила адвокат Ваньковой Ольга Бурдужан. Ильяков на следствии дал показания о том, что, будучи руководителем турфирмы получил 200 тысяч рублей на оплату поездки семьи Ваньковой на отдых в Сочи. Суд же выясняет законность происхождения этих денег.
При этом адвокат и сама Ванькова поставили под сомнение информацию о том, что Ильяков находится за пределами России. По их словам, он активно ведет свои соцсети из России и был замечен в том числе в Ханты-Мансийске.
«Учитывая то, что указанный свидетель был допрошен в ходе предварительного расследования и его показания указаны в качестве доказательства по уголовному делу, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство защиты и вызвать в судебное заседание свидетеля Ильякова», — постановил судья Александр Яковлев. Суд также предложил стороне защиты принять меры для явки свидетеля на процесс, так как вызов гособвинителя он проигнорировал, а суд может только отправить ему извещение.
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