Маск назвал идиотом советника Трампа по торговле

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Маск назвал слова Наварро ложью
Маск назвал слова Наварро ложью Фото:

Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE), миллиардер Илон Маск назвал советника президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и производства Питера Наварро идиотом. Об этом предприниматель сообщает в своих социальных сетях. 

«Наварро действительно идиот. То, что он говорит, — явная ложь», — написал Маск на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал утверждение советника о том, что автомобильная компания Tesla Маска приобретает большую часть компонентов для своих электромобилей за рубежом.

Ранее Наварро заявил, что руководитель DOGE не занимается производством, а лишь собирает электромобили. Он отметил, что множество аккумуляторов для машин, собираемых на техасском заводе Tesla, приобретаются в Японии и Китае, а электронные компоненты поступают из Тайваня.

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Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE), миллиардер Илон Маск назвал советника президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и производства Питера Наварро идиотом. Об этом предприниматель сообщает в своих социальных сетях.  «Наварро действительно идиот. То, что он говорит, — явная ложь», — написал Маск на своей странице в соцсети  X. Так он прокомментировал утверждение советника о том, что автомобильная компания Tesla Маска приобретает большую часть компонентов для своих электромобилей за рубежом. Ранее Наварро заявил, что руководитель DOGE не занимается производством, а лишь собирает электромобили. Он отметил, что множество аккумуляторов для машин, собираемых на техасском заводе Tesla, приобретаются в Японии и Китае, а электронные компоненты поступают из Тайваня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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