Маск назвал идиотом советника Трампа по торговле

Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE), миллиардер Илон Маск назвал советника президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и производства Питера Наварро идиотом. Об этом предприниматель сообщает в своих социальных сетях.
«Наварро действительно идиот. То, что он говорит, — явная ложь», — написал Маск на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал утверждение советника о том, что автомобильная компания Tesla Маска приобретает большую часть компонентов для своих электромобилей за рубежом.
Ранее Наварро заявил, что руководитель DOGE не занимается производством, а лишь собирает электромобили. Он отметил, что множество аккумуляторов для машин, собираемых на техасском заводе Tesla, приобретаются в Японии и Китае, а электронные компоненты поступают из Тайваня.
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