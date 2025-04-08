США подняли пошлины на китайские товары до 104%

Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых тарифов на импорт товаров из Китая, максимальный размер которых достигает 104%. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома.
«Дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19.00 мск)», — пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря. Это решение было принято в связи с тем, что Китай не отменил введенные ранее ответные пошлины. Меры Белого дома начнут действовать с 9 апреля.
Ранее Трамп выразил мнение, что решение Китая ввести ответные пошлины на американский импорт было ошибочным. Китайское руководство, по его мнению, сделало неправильный шаг, уступив панике, передает «Национальная служба новостей».
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