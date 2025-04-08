В Кургане интересно: музей гуся и пряника появится в Курганской области

В Курганской области в Шадринском краеведческом музее появится музей гуся и пряника. Об этом в своем telegram-канале сообщила Наталья Бякова, замглавы города Шадринска.
«Скоро в нашем Шадринском краеведческом музее, благодаря Губернатору Курганской области, появится музей гуся и пряника. Это очень круто», — написала Бякова.
Она отметила, что в краеведческом музее представлена торговая лавка настоящего купца. Экспонаты в ней выставочные, но глядя на них, «так и хочется купить что-то для дома». Шадринский гусь и шадринский пряник считаются гастрономическими брендами города.
Ранее второй по численности город Курганской области принимал участие во Всероссийском конкурсе на лучшие проекты по созданию комфортной городской среды. На конкурс был направлен проект создания двух площадей у храмов и туристического маршрута.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».