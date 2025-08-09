09 августа 2025

Митинги в поддержку семей пропавших бойцов ВСУ охватили Киев, Харьков и Сумы

Родители бойцов ВСУ вышли с требованиями к власти
В Киеве, Харькове и Сумах состоялись митинги в поддержку семей военнослужащих, пропавших без вести. Участники акций обратили внимание на проблемы с выплатами компенсаций и выразили недовольство действиями чиновников. Об этом пишут украинские СМИ. 

«Коррупция убивает демократию и забирает жизни», — заявили участники мероприятия. Они также скандировали лозунги: «Люди отдали все, но не получили ничего», «Боритесь с коррупцией, а не возглавляйте ее», — цитирует информацию ТАСС.

Как сообщало URA.RU ранее, в центре Киева в июле 2025 года уже проходили массовые акции протеста родственников пропавших военнослужащих, в которых участвовали ветераны и представители общественных организаций. Тогда участники требовали уважительного отношения к семьям солдат и ускорения выплат, отмечая, что для получения помощи приходится месяцами собирать документы.

