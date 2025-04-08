Житель ХМАО пополнил списки террористов и экстремистов

Причины внесения сургутянина в реестр не оглашаются
Житель Сургута (ХМАО) включен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает telegram-бот, который отслеживает изменения на сайте Росфинмониторинга.
«Добавление в список террористов и экстремистов от 8 апреля... Добавлен Симченко Константин Петрович*, 1976 года рождения, Сургут», — написал бот.
Сведения о Симченко* также содержатся в соответствующем разделе на сайте Росфинмониторинга. Данных о причинах его внесения в реестр нет.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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