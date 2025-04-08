Житель ХМАО пополнил списки террористов и экстремистов

Житель Сургута включен в федеральный список террористов и экстремистов
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Причины внесения сургутянина в реестр не оглашаются
Причины внесения сургутянина в реестр не оглашаются Фото:

Житель Сургута (ХМАО) включен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает telegram-бот, который отслеживает изменения на сайте Росфинмониторинга.

«Добавление в список террористов и экстремистов от 8 апреля... Добавлен Симченко Константин Петрович*, 1976 года рождения, Сургут», — написал бот.

Сведения о Симченко* также содержатся в соответствующем разделе на сайте Росфинмониторинга. Данных о причинах его внесения в реестр нет.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Житель Сургута (ХМАО) включен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает telegram-бот, который отслеживает изменения на сайте Росфинмониторинга. «Добавление в список террористов и экстремистов от 8 апреля... Добавлен Симченко Константин Петрович*, 1976 года рождения, Сургут», — написал бот. Сведения о Симченко* также содержатся в соответствующем разделе на сайте Росфинмониторинга. Данных о причинах его внесения в реестр нет. *внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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