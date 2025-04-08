08 апреля 2025

Двух пермских подростков задержали за хулиганство

СК завел дело после погрома в торговом центре Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время подросткам предъявят обвинение по статье хулиганство, совершенное группой лиц
В ближайшее время подросткам предъявят обвинение по статье хулиганство, совершенное группой лиц Фото:

В Перми возбуждено уголовное дело по факту хулиганский действий двух 17-летних подростков. Парни устроили погром в торговом центре и испинали ногами припаркованные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Пермскому краю.  

«Следователи возбудили дело по факту хулиганских действий двух 17-летних подростков в Свердловском районе Перми. Основанием для этого стало видео, распространяемое в соцсетях, где молодые люди наносят удары ногами по припаркованным автомобилям, агрессивно ведут себя с прохожими, а затем в одном из торговых центров разбивают бутылки с алкоголем и бросают предметы в людей», — уточняется в telegram-канале ведомства. 

Расследование проводится следственным отделом по Свердловскому району Перми под личным контролем руководителя регионального СУ СК России Дениса Головкина. Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Оба подростка задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

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В Перми возбуждено уголовное дело по факту хулиганский действий двух 17-летних подростков. Парни устроили погром в торговом центре и испинали ногами припаркованные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Пермскому краю.   «Следователи возбудили дело по факту хулиганских действий двух 17-летних подростков в Свердловском районе Перми. Основанием для этого стало видео, распространяемое в соцсетях, где молодые люди наносят удары ногами по припаркованным автомобилям, агрессивно ведут себя с прохожими, а затем в одном из торговых центров разбивают бутылки с алкоголем и бросают предметы в людей», — уточняется в telegram-канале ведомства.  Расследование проводится следственным отделом по Свердловскому району Перми под личным контролем руководителя регионального СУ СК России Дениса Головкина. Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Оба подростка задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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