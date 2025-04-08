08 апреля 2025

Во дворе элитного ЖК в Челябинске бегают мыши. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители элитного квартала в ужасе от нашествия грызунов
Жители элитного квартала в ужасе от нашествия грызунов Фото:

Нашествие грызунов пугает обитателей престижного жилого комплекса «Лесопарковый» в Челябинске. Шокированные собственники элитной недвижимости бьют тревогу, наблюдая, как мыши хозяйничают у их порогов. Об этом URA.RU сообщили читатели. 

«Они буквально повсюду! Эти твари совершенно не боятся людей и детей, разгуливают как у себя дома!» — возмущаются жильцы элитного комплекса.

В подтверждение своих слов жители предоставили URA.RU видео. На нем маленький мальчик задает маме вопрос, «откуда в доме взялось столько мышей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нашествие грызунов пугает обитателей престижного жилого комплекса «Лесопарковый» в Челябинске. Шокированные собственники элитной недвижимости бьют тревогу, наблюдая, как мыши хозяйничают у их порогов. Об этом URA.RU сообщили читатели.  «Они буквально повсюду! Эти твари совершенно не боятся людей и детей, разгуливают как у себя дома!» — возмущаются жильцы элитного комплекса. В подтверждение своих слов жители предоставили URA.RU видео. На нем маленький мальчик задает маме вопрос, «откуда в доме взялось столько мышей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...