Жители элитного квартала в ужасе от нашествия грызунов
Нашествие грызунов пугает обитателей престижного жилого комплекса «Лесопарковый» в Челябинске. Шокированные собственники элитной недвижимости бьют тревогу, наблюдая, как мыши хозяйничают у их порогов. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Они буквально повсюду! Эти твари совершенно не боятся людей и детей, разгуливают как у себя дома!» — возмущаются жильцы элитного комплекса.
В подтверждение своих слов жители предоставили URA.RU видео. На нем маленький мальчик задает маме вопрос, «откуда в доме взялось столько мышей».
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