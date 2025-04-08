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01:59
В Ноябрьске водитель сбил 11-летнюю девочку
01:55
На территории Пермского края с 15 апреля вводится пожароопасный сезон
01:47
Акций сына челябинского экс-губернатора Дубровского стремительно подешевели
Элитные квартиры, присвоений премий педагогов: что известно о задержании ректора Псковского вуза
01:46
Бывший участник ЧВК «Вагнера» выбрался из плена ВСУ благодаря плитке
01:44
Госдума придумает законы для ограничения ИИ
01:39
Трамп рассказал, сколько США зарабатывают благодаря тарифам
ВСУ виновны в гибели мирных украинцев в Кривом Роге, ВС РФ освободили Гуево: главное об СВО на 8 апреля
01:16
Трамп назвал Овечкина «великим»
01:13
Где в Шадринске можно заработать до 200 тысяч рублей: подборка вакансий
01:06
В Екатеринбурге водитель без прав на BMW устроил массовое ДТП. Фото
Сын Никиты Михалкова получил одну из ключевых должностей «Газпром-Медиа»: кто он такой
01:04
Хоккейный клуб СКА расторг контракт с нападающим Евгением Кузнецовым
00:54
Кадыров: нападение на пост ГАИ в Чечне координировали из Турции и Украины
00:52
Во дворе элитного ЖК в Челябинске бегают мыши. Видео
Коммунисты ЯНАО затеяли игру, которая сыграет против их лидера
00:42
Цена нефти марки Brent упала ниже 62 долларов впервые за четыре года
00:40
Сын Трампа обвинил Украину в организации покушения на президента США
00:29
Российское ПВО отразило массовую атаку БПЛА на три региона РФ
Из цен в магазинах уберут переплату за электричество
00:25
Mash: три взрыва прогремели над Ростовской областью
00:16
Рекорд Овечкина вызвал хоккейный бум в Перми
00:11
В Европе раскрыли, чем Украина отличается от России
Новый порядок поступления в вузы: что изменится для выпускников колледжей и школьников
00:08
Челябинцев стала интересовать работа с гибким графиком
1
08 апреля 2025
23:57
Вильфанд: температура в Челябинске превысила норму
23:54
Курган богат талантами: огнеборцы облачились в форму, повиснув на пожарной лестнице. Видео
Есть опасения: в Госдуме раскрыли URA.RU, зачем ограничили прием в вузы и какие риски несет этот шаг
23:45
Закрыли третий аэропорт в России за час
23:41
Двух пермских подростков задержали за хулиганство
23:39
СКА расторгнет контракт с челябинским хоккеистом Евгением Кузнецовым
Япония не настроена на мир с Россией — будет ли новый конфликт
23:38
В Екатеринбурге в результате жесткого ДТП загорелась машина. Фото
23:37
Уязвимый «Реал» и беззащитная «Бавария»: аналитик дал прогнозы на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов
23:32
Россия и США не будут обсуждать Украину в Стамбуле
Мирный договор не будет подписан — он заморожен
23:31
Якушев отчитался о передаче на фронт важного оборудования для бойцов СВО. Видео
23:28
Чемпионы самбо подарили мэру Челябинска Лошкину именную куртку
23:17
Боец с позывным «Черный» подарил курганской школе дроны, сбитые в бою. Фото
Путин анонсировал новую льготу по ипотеке
23:15
«Китай не боится проблем»: КНР категорично ответили на конские пошлины США
1
23:14
В Перми задержали подозреваемую в жестоком убийстве пенсионерки молотком. Видео
23:04
Житель ХМАО пополнил списки террористов и экстремистов
1
Последнее предупреждение Путина США: что означает ратификация договора о партнерстве России и Ирана
23:02
Губернатор Паслер устроил проверку депутатам Госдумы, под ударом четыре политика
1
23:01
«Очередная игра на публику»: обидевшего девушек Воробьева уличили в обмане
1
22:57
В РПЦ обеспокоены проникновением сатанизма в медицину
14
Как теперь в России будут призывать в армию: Госдума приняла поправки об ужесточении правил
22:55
Кухарук презентовал членам Госсовета опыт ХМАО по развитию адаптивного спорта
22:54
В Шадринске на днях введут запрет на посещение лесов
22:51
Аэропорт Саратова закрыли вслед за Волгоградом
Как россиян спасла высокая ключевая ставка и когда инфляция придет в норму: о чем рассказала Набиуллина в ГД
22:50
«Голое» и с бантиком: какие модные свадебные платья сезона-2025 продают в Тюмени. Фото, видео
22:47
Стали известны претенденты на получение Строгановской премии в Перми
22:33
Аэропорт Волгоград временно закрыли
Переговоры РФ и Японии, перспективы договора по наступательному вооружению: главные заявления Дмитрия Пескова
22:32
Космос в животе: каковы на вкус торт и жидкая шаурма в тюбиках для космонавтов
22:27
В Кургане интересно: музей гуся и пряника появится в Курганской области
22:27
Против погромщика с топором в Челябинске возбудили уголовные дела
«Возвращение из прошлого»: что из себя представляет ужасный волк, которого воскресили американцы
22:18
Главная сваха Сябитова обрушилась с критикой на Анфису Чехову за попытку заменить слово «брак»
1
22:10
«Появился маньяк»: свердловчане выдвинули версию после ЧП с найденной женской головой
1
22:04
От собирателя бутылок до народного артиста: 89 лет со дня рождения Эрнеста Романова
В Кремле раскрыли URA.RU планы по мирному договору с Японией
22:01
США подняли пошлины на китайские товары до 104%
5
21:48
Определились пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина
21:29
Борис Джонсон обматерил укусившего его страуса. Видео
4
Колумбийские наемники вступили в бой с ВС РФ в Курской области: карта спецоперации на 8 апреля
21:03
Маск назвал идиотом советника Трампа по торговле
1
21:00
РИАН: у задержанного ректора Псковского вуза нашли элитное жилье
20:58
Двоих свердловчан исключили из списка террористов
1
Свыше 20 беспилотников ВСУ атаковали регионы России: карта ночной атаки
20:56
Житель ХМАО помог полиции задержать преступника, устроившего поножовщину. Видео
20:50
Студент устроил стрельбу в Новом Уренгое, а в мэрии Салехарда произошли перестановки: события дня
1
20:49
В Чусовом, где жители жаловались Путину на подорожание коммуналки, новый рост тарифов на ЖКУ
3
20:45
Челябинские таланты: лучшие фильмы и сериалы с участием Робака, Оболдиной и Ярушина
20:42
В Озерске продают парфюм от Паши Техника. Скрин
20:42
«Зачем обсуждать этот вброс»: актер Садальский высказался о гонораре Ефремова в 2,5 млн рублей
20:40
Штраф хирургу и СИЗО для бывшего мэра: главное за день 8 апреля в Кургане
20:37
В ХМАО объявился свидетель обвинения по делу бывшей главной коммунальщицы Сургута, сбегавший в США
20:30
Уральский металлургический гигант установил инновационные двери для снижения выбросов
20:30
Банк из ХМАО улучшил позиции в рейтинге Forbes
20:28
Задержана ректор Псковского университета по делу о хищении зарплат
4
20:22
Главе свердловского мининвеста грозит отставка из-за поездки в Эмираты
5
20:22
Больше половины кандидатов прошли во второй этап тюменского аналога «Времени Героев»
1
20:12
Небензя назвал виновных в гибели мирных украинцев в Кривом Роге
2
20:10
Спикер тюменской гордумы получила высшую награду в районе, которым руководила
1
20:07
Губернатор ХМАО лично проверит готовность к паводкам и пожарам на учениях в Урае
1
20:04
В ХМАО резко снижается заболеваемость ВИЧ
3
20:02
Председатель «Движения Первых» ЯНАО подал документы на праймериз «Единой России»
1
20:01
Тюменским таксистам урезали премии
2
20:00
Трамп обеднел на 500 млн долларов после введения пошлин
5
20:00
В Челябинске родители жалуются на террор со стороны воспитателя детского сада
4
19:55
Курганский губернатор провел урок для старшеклассников городской школы №17. Фото
4
19:47
Челябинца будут судить за обман болельщицы ХК «Металлург»
19:46
Глэмпинги Екатеринбурга на треть подняли цены к майским праздникам. Скрин
19:44
В Петербурге внедрят дроны для контроля за водными прогулками в 2025 году
19:42
МИД Украины вызвал поверенного КНР из-за «китайских солдат» в зоне СВО
8
19:30
В самом центре Екатеринбурга парализовано движение трамваев. Фото
19:30
Бывший вице-мэр Челябинска Репринцев приблизил свою отправку на СВО
1
19:28
Замдиректора челябинского МУП «Коммет» Горошко продлили срок в СИЗО
19:25
В Петербурге дом, где жил Лермонтов, пойдет под жилье
19:21
Тюменец пополнил списки террористов и экстремистов
19:21
Арестованный мэр Стамбула стал почетным гражданином Парижа
19:20
Пермяков зовут работать на шоколадную фабрику в Москву за зарплату в 300 тысяч
1
19:15
В «Урал Опера Балет» создали попечительский совет
1
19:14
Мирный договор между Россией и Японией заморожен
19:11
Ветераны Великой Отечественной войны в Петербурге получат 80 тысяч рублей
19:11
Скисшее молоко и грязные номера: ямальцы пожаловались на ужасные условия в санатории «Большой Тараскуль»
4
19:10
Солдаты ВСУ привозили своих жен в Курскую область
6
19:06
Количество поездов и вагонов увеличат для путешествий по Свердловской области
19:04
Власти Сургута оправдались за закупку VIP-кормушек для белок под миллион рублей. Фото
1
19:04
Правительство ЯНАО решило отремонтировать более 160 км дорог
19:03
В Перми огласили приговор инициатору стрельбы в пермском баре
19:02
«Это дно»: разъяренный Лазарев публично взорвался после задержки рейса
5
19:02
Идеальное сочетание: где в Екатеринбурге готовят огромные порции по бюджетным ценам. Фото, видео
1
19:00
Желейные коты и десерты-растения: чем удивляют курганские рестораторы весной. Фото
18:58
Украинский военком отказался отпускать сына служить в ВСУ
5
18:51
В Перми дом украсили вывеской с напоминанием о важном статусе
1
18:45
В Кургане на 9 мая выступят два хедлайнера. Инсайд URA.RU подтвердился
2
18:38
МИД РФ анонсировал новые Стамбульские переговоры
18:35
Как печатают живые органы: ученый Хесуани рассказал курганцам о технологии биопринтинга. Видео
18:30
Челябинский депутат Мешков покинул национализированную «Макфу»
18:29
Стало известно, за что Роспотребнадзор ополчился против тюменских владельцев «Светофора»
1
18:29
На АМЗ в Челябинске построят новый жилой комплекс. Фото
18:29
В новый проект партии «Единая Россия» вошел тюменский Герой России Сайфуллин
1
18:28
В Нижнем Тагиле запустили проект о сохранении культурного наследия Урала
18:27
Уральский титановый гигант в 2024 году потратил миллиарды рублей на поддержку сотрудников
18:27
В Екатеринбурге заоблачно подорожал шашлык. Инфографика
1
18:25
Пермских туристов попросили быть осторожными при посещении Ветлана из-за медведя
18:24
Что известно о космонавте из ХМАО, который отправился в космос на 8 месяцев
1
18:21
Что известно о бенефициарах аэропорта Салехарда, который построят за 19 млрд рублей
18:20
Войска США уходят из ключевого хаба поддержки Украины в Польше
13
18:19
Жительница Ямала нашла гвоздь в пасхальном куличе. Фото
18:19
Как Каменск-Уральский стал металлическим тылом страны во время Великой Отечественной войны. Фото, видео
18:16
В челябинском районе сменился прокурор
18:14
Стройку скандального ЖК «Уютный» в Сургуте вновь покидает застройщик
18:13
Белоусов рассказал об амбиционных планах Минобороны на ближайшие годы
1
18:07
«Все сумки на ленту»: ямальцы предложили в школах проверять всех, как в аэропорту
2
18:04
Губернатор Шумков заявил, что власти выгнали подрядчика, который затянул ремонт моста в Кургане
7
18:00
У главного курганского судебного пристава Уваровой официально появился третий заместитель
1
17:59
Курган богат талантами: пожилой тренер успешно выступил на соревнованиях в Сочи. Фото
5
17:58
Магазин «Светофор» попал под многомиллионный штраф из-за санитарных нарушений
3
17:57
После рекорда Овечкина в Челябинске резко подскочил спрос на тренеров по хоккею
17:56
В Златоусте собрали средства на бюст Героя РФ Жоги, сына уральского полпреда. Видео
17:48
Ямальская художница представит работу о 501-стройке на выставке в Москве. Фото
1
17:48
Дикие животные растащили останки свердловчанки, найденной в лесу
17:45
Соратник нового губернатора приступил к работе в Свердловской области
17:44
Мишустин: цены на электричество в России одни из самых низких в мире
23
17:44
В ХМАО запустят дополнительные поезда между Сургутом и Нижневартовском
1
17:40
«Есть следы укусов»: появились подробности ЧП с находкой женской головы в лесу в Серове
17:37
Губернатор Моор поддержал идею создания аналога «Боевого кадрового резерва» для вдов участников СВО
17:35
В доме Ефремова наняли охрану, чтобы обиваться от журналистов
17:30
Курганский аэропорт рассказал, при каком уровне воды в Тоболе есть риск затопления. Видео
3
17:30
Пицца с пельменями в Новом Уренгое: гастрономический хайп или провал. Видео
17:29
Цифра с пятью нулями: стало известно, сколько за 6 дней Пугачева заработала на военных песнях
23
17:28
В Петербурге на Университетской набережной найден корпус гранаты
17:28
Жители Тюмени смогут пожаловаться в Генпрокуратуру на администрацию колоний
17:27
В Челябинске полиция вернула семье фамильные драгоценности на 10 млн рублей
17:23
Жительнице Миасса грозит уголовное дело за оскорбление депутата в суде
2
17:19
В Пермском крае закрыли опасную шаурмичную
2
17:19
В Южной Корее открыли огонь по солдатам КНДР
17:16
Житель ХМАО заплатил 50 тысяч рублей за нападение на полицейского
17:14
Ужесточен порядок призыва на срочную службу
17:14
В ХК «Автомобилист» обвинили судей в поражении от «Ак-Барса». Видео
18
17:12
В Тюменской области из-за паводков перекрыли 15 дорог
17:09
В России освободят от призыва в армию часть мужчин
2
17:08
В десятках аптек Екатеринбурга возник дефицит вакцины от страшной болезни
2
17:07
Медленный яд: диетолог рассказала, кому нельзя желатин
3
17:07
СКР возбудил уголовное дело из-за стрельбы в колледже «Газпром» в Новом Уренгое
17:06
Губернатор Текслер открыл в челябинской горбольнице два новых отделения. Фото, видео
17:04
В России ограничили порядок поступления в вузы
21
17:04
Ямальские экоактивисты спасали птиц и очищали пляжи от мазута и мусора в Анапе
3
17:03
Громкие хлопки напугали гостей популярного заведения Екатеринбурга. Фото, видео
17:00
Актер Александр Петров впервые стал отцом
4
17:00
Курганский бизнес арестованного экс-главы Хачатуряна показал рекордную выручку
3
16:58
В Петербурге бывший военный получил 12 лет за убийство в 1999 году
16:57
В Перми задержали сбежавшего дебошира, который нападал на прохожих и громил супермаркет
16:55
Полиция опрашивает свидетелей стрельбы в колледже «Газпрома» в Новом Уренгое
16:55
В учебных заведениях Нового Уренгоя ужесточат контроль после ЧП
1
16:54
Миллиардер Ильтяков отправится в турне по курганским селам нового округа
5
16:52
Арестован дебошир, устроивший переполох в школе Екатеринбурга
16:51
СБУ заочно арестовала телеведущую Скабееву
4
16:49
Женщину, убившую молодого мужа 12 лет назад, задержали в Озерске
16:47
В Екатеринбурге изменится схема движения трамваев из-за ремонта
16:39
Челябинские ЗАГСы будут работать в выходной из-за красивой даты
16:38
Салют на День Победы запланировали в Екатеринбурге
1
16:37
Путин обсудил развитие ключевого для России региона
1
16:36
СУ СК по Курганской области возбудило уголовное дело из-за подростков, которые избили сверстника
1
16:34
Стрельбу в колледже «Газпрома» в Новом Уренгое проверит прокуратура
16:34
Экономисты раскрыли URA.RU, как экономическая война Трампа повлияет на Россию
3
16:29
Хинштейн: час разгрома ВСУ в Курской области близко
1
16:27
«Погнула иглу»: откровения пермячки, попробовавшей себя в роли хирурга. Фото, видео
16:26
«Об этом нужно предупреждать»: телеведущий обнародовал печальную правду о Кадышевой
6
16:26
В Новом Уренгое студент устроил стрельбу в колледже «Газпрома»
1
16:24
В Златоусте депутата Рощупкина приговорили к штрафу за мошенничество
3
16:21
На основных улицах в центре Екатеринбурга запретят ездить
1
16:18
Власти ХМАО объявили войну нелегальному турбизнесу
16:16
В Петербурге на снос незаконного спортклуба уйдет 90 миллионов рублей
16:15
«Спасло то, что она успела надеть пуховик»: мама школьницы из ЯНАО прокомментировала нападение на дочь
1
16:15
Врач из Кетово открыла в Кургане частную клинику
11
16:13
Сколько тюменцы могут заработать на курорте местного олигарха
16:12
«Единение в мегаполисе с природой»: Лошкин и Буяков посетили объекты благоустройства-2025 в Челябинске. Видео
1
16:11
Свердловские власти хотят провести «Бессмертный полк» в четырех городах, но есть условие
16:10
Россия вводит заочные суды над любыми лицами за рубежом за преступления против РФ
5
16:10
В Тюменской облдуме рекомендовали ликвидировать сельские администрации и думы
4
16:05
Суд наказал жительницу ХМАО за дискредитацию армии из-за комментария в соцсетях
3
16:04
Губернатор Паслер собирает свердловских журналистов на встречу
1
16:01
Свердловским заводам не хватает тысяч рабочих
16:00
Известный блогер и тележурналист Андрей Гликоген отравился в пермском ресторане
15:54
«Использует женщин и ищет выгодную партию»: телеведущий раскрыл подноготную скандала вокруг сына Кадышевой
3
15:53
Мизулина: ямальского ученика, который напал на одноклассницу, травили из-за веса
1
15:50
«Выставлена на аукцион в США»: курганскую пенсионерку обманули мошенники под видом ФСБ
1
15:48
В УМВД Тюменской области нашли замену уволившемуся замначальника
15:47
В России добавили условие признания иноагентом
3
15:47
Семьи участников СВО из Екатеринбурга остались без соцвыплат
2
15:46
Запасы с оружием НАТО нашли при зачистке Гуево в Курской области
1
15:45
Что известно по делу о махинациях с землей, по которому арестован бывший глава курганского округа
7
15:38
В Пермском крае произошел первый в сезоне лесной пожар
15:38
Невролог описала, как определить характер головной боли
15:38
Герой Великой Отечественной войны из Курганской области: подвиги Хамазана Гизатуллина. Видео
1
15:37
Девочка из курского села спасла родителей во время атаки ВСУ
15:34
На Ямале украсили 50 автобусов в честь 80-летия Победы. Фото
15:33
Дума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
15:33
Женскую голову нашли в свердловском лесу
4
15:32
ВСУ дважды атаковали энергообъекты в РФ
15:31
Челябинцам объяснили, почему взлетели цены на частные дома и коттеджи
1
15:25
В сети опубликовали видео о нападении школьника с ножом в Новом Уренгое
1
15:21
В Рособрнадзоре поставили точку в вопросе отмены ЕГЭ
3
15:19
Сын тюменского авторитета может избежать наказания за пропаганду наркотиков
2
15:19
Свердловский губернатор Паслер встретился с Росселем и вспомнил его предсказание
3
15:18
Участник «Времени героев» Винников стал директором филиала «Ростелеком»
15:17
В ЯНАО закрывают зимник
15:15
Секс-икона 2000-х призвала мужчин уходить в декрет
4
15:15
Средняя Азия против Частоозерья: журналисты URA.RU сравнили курганскую колу с узбекской и киргизской
9
15:14
Мэр Екатеринбурга утвердил 14-километровую трамвайную ветку в Новокольцовский. Карта
15
15:11
Президент Бразилии приедет в Москву на 9 мая
15:09
Обманутые дольщики пожаловались вице-губернатору ХМАО на срыв сроков ввода дома
1
15:08
Ангарский маньяк признался в еще одном жестком убийстве женщины
15:08
На Челябинск обрушатся грозы с градом
15:04
Стало известно, что бойцы СВО тратят свои выплаты на любовниц
13
15:01
Сенатор Пушков приедет в Пермь с лекцией. Фото
1
15:00
Курганский бизнесмен Немиров рискует не получить мандат в облдуме. Инсайд
4
14:51
Депутаты придумали, как бороться со школьными задирами
5
14:47
Малолетний тюменский самокатчик кувыркнулся через капот легковушки. Видео
14:46
Связь с челябинским селом после половодья восстанавливали на лесовозе. Фото
14:45
Осталось два до победы: Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка в Курской области
1
14:40
Путин подарил щенка ребенку из ДНР
14:40
В Екатеринбурге перекроют улицы, парковки и запретят продажу алкоголя. Карта
3
14:38
Сын Михалкова получил ключевую должность в структуре «Газпром», которая сотрудничала с Западом
28
14:37
Пермский «Амкар» воссоздал форму, в которой сыграл свой важнейший матч. Фото
14:36
В Пермском крае помощника бурильщика убило трубой
14:35
В Кремле поддержали начало переговоров между США и Ираном
14:35
Песков: в идее совместных матчей НХЛ и КХЛ нет никакой конкретики
1
14:35
NBC: Пентагон забирает 10 000 солдат из Европы ради войны с Китаем
7
14:35
В Кремле раскрыли перспективы договора между РФ и США по наступательному вооружению
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