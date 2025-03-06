Челябинский хоккеист Кузнецов опроверг слухи о завершении карьеры

06 марта 2025 в 16:47 Размер текста - 17 +

Кузнецов заявил, что хочет играть и не намерен завершать карьеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Евгений Кузнецов, воспитанник челябинской хоккейной школы, ныне игрок питерского СКА, опроверг слухи о завершении карьеры. Сказать подобное может только дурак, заявил Кузнецов. «Я хоккеист, я хочу играть. Речь о завершении карьеры не идет, такое может сказать только дурак», — заявил Кузнецов, комментируя слухи, пишет издание «ВсеПроСпорт». О завершении карьеры Кузнецова заговорили после его очередной травмы. Пресс-служба питерского клуба 27 февраля сообщила о медицинских проблемах игрока. Позднее форварда внесли в список травмированных. Сейчас он восстанавливается после сотрясения мозга. «Жизнь в НХЛ меня так воспитала, что нужно полностью доверять клубным врачам. Пока врачи говорят, что нужен покой, чтобы болячки ушли», — добавил Кузнецов. Хоккеист Кузнецов считался одним из самых перспективных воспитанников челябинского хоккея. Первый матч за «Трактор» он отыграл в 17-летнем возрасте — 8 октября 2009 года против московского «Динамо». В 2014 году Кузнецов переехал в США, где подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Через пять лет он попался на употреблении сильного наркотика, после проходил лечение, но карьера игрока уже пошла на спад. В 2024 году сразу два клуба НХЛ выставили его на драфт отказов — «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Кузнецов вернулся в Россию, где подписал контракт со СКА. В конце декабря 2024 года он выбыл на долгий срок из-за травмы, полученной в матче с ЦСКА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евгений Кузнецов, воспитанник челябинской хоккейной школы, ныне игрок питерского СКА, опроверг слухи о завершении карьеры. Сказать подобное может только дурак, заявил Кузнецов. «Я хоккеист, я хочу играть. Речь о завершении карьеры не идет, такое может сказать только дурак», — заявил Кузнецов, комментируя слухи, пишет издание «ВсеПроСпорт». О завершении карьеры Кузнецова заговорили после его очередной травмы. Пресс-служба питерского клуба 27 февраля сообщила о медицинских проблемах игрока. Позднее форварда внесли в список травмированных. Сейчас он восстанавливается после сотрясения мозга. «Жизнь в НХЛ меня так воспитала, что нужно полностью доверять клубным врачам. Пока врачи говорят, что нужен покой, чтобы болячки ушли», — добавил Кузнецов. Хоккеист Кузнецов считался одним из самых перспективных воспитанников челябинского хоккея. Первый матч за «Трактор» он отыграл в 17-летнем возрасте — 8 октября 2009 года против московского «Динамо». В 2014 году Кузнецов переехал в США, где подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Через пять лет он попался на употреблении сильного наркотика, после проходил лечение, но карьера игрока уже пошла на спад. В 2024 году сразу два клуба НХЛ выставили его на драфт отказов — «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Кузнецов вернулся в Россию, где подписал контракт со СКА. В конце декабря 2024 года он выбыл на долгий срок из-за травмы, полученной в матче с ЦСКА.