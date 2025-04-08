Где в Шадринске можно заработать до 200 тысяч рублей: подборка вакансий

В Шадринске предлагают работу на заводах, фермах и в офисах, обещая платить конкурентную зарплату. Некоторые работодатели готовы предоставить жилье и другие льготы. Подборку актуальных вакансий подготовил корреспондент URA.RU.
Тому, кто рулит
Одну из самых больших зарплат в Шадринске предлагают водителю категории Е с опытом работы от одного года. Сотруднику обещают платить до 200 000 рублей, указано в объявлении на популярном сайте по поиску работы.
«Требуется водитель категории Е на график 5/2. Зарплата до 200 000 рублей. Обязанности: ведение путевых листов, контроль за состоянием автомобиля, безаварийный стиль вождения, соблюдение ПДД», — указано в объявлении.
Установщикам кондиционеров
До 100 000 рублей обещают платить монтажнику систем вентиляции и кондиционирования. Опыт работы при этом не требуется, указано в объявлении.
«График 5/2, полная занятость, разъездной характер работы. Обязанности: установка и монтаж систем вентиляции и кондиционирования, проведение техобслуживания и диагностики оборудования, работа с технической документацией и чертежами, соблюдение стандартов безопасности и качества», — указано в объявлении. Отмечается также, что эта работа может стать местом стажировки для новичков.
На малом подворье
На малое подворье ищут скотника на полный день с опытом работы от одного года. Платить обещают 50 000 — 60 000 рублей. Работодатели готовы предоставить жилье и премировать за хорошую работу, сообщается в объявлении.
«На малое подворье требуется ответственный и трудолюбивый человек, который будет ухаживать за нашим скотом и управлять трактором. Преимущества: предоставление жилья. Возможность получения премий за хорошую работу», — указано в объявлении на сайте по поиску работы.
На складе
Кладовщику на заводе готовы платить от 45 000 рублей. Сотрудники нужны с опытом работы от года и высшим либо средним профессиональным образованием.
«График работы 5/2, с 7:20 до 16:00. Обязанности: получение, хранение, выдача товарно-материальных ценностей. Работа в программе 1С. Компенсация питания в заводских столовых. Льготные путевки в профилакторий», — сообщается в объявлении.
Наливать чай и работать с документами
Секретарь руководителя с опытом от года нужен на одно из шадринских предприятий. Платить обещают от 40 000 рублей на руки. При этом готовы компенсировать оплату жилья и ГСМ.
«Обязанности: работа с документами, встреча посетителей, деловых партнеров, клиентов компании (чай, кофе), выполнение поручений. Премии по результатам проектов. Предоставление жилья для иногородних (100% компенсация расходов), служебного автомобиля (100 % компенсация ГСМ)», — указано в объявлении.
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