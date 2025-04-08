Суд отпустил на свободу осужденного за крупную взятку экс-чиновника Минобороны

Военный суд освободил бывшего руководителя продовольственного управления Министерства обороны России Александра Бережного, обвиняемого в получении взятки в размере свыше 368 миллионов рублей, поскольку он отбыл свой срок в СИЗО. Об этом сообщил его адвокат Александр Ильин.
«Несмотря на приговор к 7 годам и 7 месяцам заключения, Бережной был освобожден прямо в зале суда. Поскольку он уже отбыл назначенный срок в следственном изоляторе», — заявил ТАСС адвокат Ильин.
По информации адвоката, остальные фигуранты дела получили более строгие наказания. Заместитель Бережного, полковник Александр Вакулин, приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, подполковник Алексей Гринюк — к 10 годам и 6 месяцам, а гражданский специалист Юрий Решетников, занимавший должность начальника отдела проведения конкурентных процедур, — к 10 годам колонии.
Следствие установило, что Бережной организовал коррупционную схему, в которую вовлек своих сослуживцев для систематического получения незаконных денежных поступлений. Участники преступной группы принимали меры конспирации: использовали часто меняющиеся телефонные номера, оформленные на родственников, и применяли кодовые слова для организации встреч.
Ранее стало известно, что бывший глава департамента имущественных отношений министерства обороны России Дмитрий Куракин был приговорен к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Он также оштрафован на 369 миллионов рублей, пишет «Национальная служба новостей».
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