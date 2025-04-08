08 апреля 2025

Вандалы сожгли могилы на тюменском кладбище. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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От костров на Червишевском кладбище пострадало несколько могил
От костров на Червишевском кладбище пострадало несколько могил Фото:

Тюменцы, которые пришли на Червишевское кладбище, ужаснулись от увиденного — могилы их родственников сожжены. От венков и вещей остался лишь пепел. По словам недовольных горожан, видно, что на могилах специально разводили костер.

«Есть остатки костра. Кто-то явно поджигал, потому что на соседних могилах тоже обгоревшие венки. Безнаказанно оскверняют могилы», — рассказала тюменка 72.RU.

По ее словам, вандалы поработали в 35 секторе «Червишево — 5». URA.RU направило запрос в полицию. Ответ ожидается.

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Тюменцы, которые пришли на Червишевское кладбище, ужаснулись от увиденного — могилы их родственников сожжены. От венков и вещей остался лишь пепел. По словам недовольных горожан, видно, что на могилах специально разводили костер. «Есть остатки костра. Кто-то явно поджигал, потому что на соседних могилах тоже обгоревшие венки. Безнаказанно оскверняют могилы», — рассказала тюменка 72.RU. По ее словам, вандалы поработали в 35 секторе «Червишево — 5». URA.RU направило запрос в полицию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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