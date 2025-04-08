От костров на Червишевском кладбище пострадало несколько могил
Тюменцы, которые пришли на Червишевское кладбище, ужаснулись от увиденного — могилы их родственников сожжены. От венков и вещей остался лишь пепел. По словам недовольных горожан, видно, что на могилах специально разводили костер.
«Есть остатки костра. Кто-то явно поджигал, потому что на соседних могилах тоже обгоревшие венки. Безнаказанно оскверняют могилы», — рассказала тюменка 72.RU.
По ее словам, вандалы поработали в 35 секторе «Червишево — 5». URA.RU направило запрос в полицию. Ответ ожидается.
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