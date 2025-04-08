Паслер выдал миллионы свердловским мэрам-отличникам

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер выделил 90 миллионов рублей девяти муниципалитетам области за достижение наилучших показателей социально-экономического развития. Информация об этом появилась на сайте департамента информполитики региона.
«Бюджетные средства муниципалитеты планируют направить на укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры, благоустройство детских площадок, ремонт дорог, освещение пешеходных дорожек и развитие другой инфраструктуры», — говорится в сообщении. Для определения достижений, по которым будут выдывать дотации, используется интегральный рейтинг.
Сам рейтинг включает в себя 41 показатель, такие как объем инвестиций на одного жителя, реальная заработная плата и другие критерии. Получат финансовую поддержку от государства в определенных категориях: Верхняя Пышма — 6,3 миллиона рублей, Полевской — 10,8 миллиона рублей, Заречный — 10,8 миллиона рублей, Рефтинский — 15,3 миллиона рублей, Камышловский — 19,8 миллиона рублей, ЗАТО Свободный — 10,8 миллиона рублей, Красноуфимский, Талицкий и Гаринский муниципалитеты — по 5,4 миллиона рублей каждому.
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