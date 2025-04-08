08 апреля 2025

В Курганской области испортится погода: в регион придут сильные дожди с ветрами и грозами

В Кургане выпадет почти месячный объем осадков за три дня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обильные дожди придут в Курган уже на этой неделе
Обильные дожди придут в Курган уже на этой неделе Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Курганской области ожидаются обильные дожди. В областном центре за трое суток, с 10 по 12 апреля, выпадет до 20 мм осадков. Об ухудшении погоды предупреждает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Самые интенсивные дожди с начала года ожидаются в Курганской области с 10 по 12 апреля. В Кургане за 72 часа выпадет до 20 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. В отдельных районах — до 25–30 мм осадков. Местами по области возможны грозы», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

Он также указал, что с вечера 10 апреля до утра 11 апреля на территории области прогнозируются порывы ветра до 20 м/с. При этом 10 апреля будет жарко, воздух прогреется до 23 градусов, однако уже 11 апреля курганцев ждет резкое похолодание до шести градусов. Утром 13 апреля возможны заморозки до нуля градусов.

«Ухудшение погоды будет связано с двумя компактными южными циклонами, которые пройдут над областью с 10 по 12 апреля. Они сформируются на западе Казахстана и будут продвигаться с юго-запада на северо-восток», — пояснил Винштейн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области ожидаются обильные дожди. В областном центре за трое суток, с 10 по 12 апреля, выпадет до 20 мм осадков. Об ухудшении погоды предупреждает синоптик-любитель Илья Винштейн. «Самые интенсивные дожди с начала года ожидаются в Курганской области с 10 по 12 апреля. В Кургане за 72 часа выпадет до 20 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. В отдельных районах — до 25–30 мм осадков. Местами по области возможны грозы», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». Он также указал, что с вечера 10 апреля до утра 11 апреля на территории области прогнозируются порывы ветра до 20 м/с. При этом 10 апреля будет жарко, воздух прогреется до 23 градусов, однако уже 11 апреля курганцев ждет резкое похолодание до шести градусов. Утром 13 апреля возможны заморозки до нуля градусов. «Ухудшение погоды будет связано с двумя компактными южными циклонами, которые пройдут над областью с 10 по 12 апреля. Они сформируются на западе Казахстана и будут продвигаться с юго-запада на северо-восток», — пояснил Винштейн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...