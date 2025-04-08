В Курганской области испортится погода: в регион придут сильные дожди с ветрами и грозами

В Курганской области ожидаются обильные дожди. В областном центре за трое суток, с 10 по 12 апреля, выпадет до 20 мм осадков. Об ухудшении погоды предупреждает синоптик-любитель Илья Винштейн.
«Самые интенсивные дожди с начала года ожидаются в Курганской области с 10 по 12 апреля. В Кургане за 72 часа выпадет до 20 мм осадков, что сопоставимо с месячной нормой. В отдельных районах — до 25–30 мм осадков. Местами по области возможны грозы», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
Он также указал, что с вечера 10 апреля до утра 11 апреля на территории области прогнозируются порывы ветра до 20 м/с. При этом 10 апреля будет жарко, воздух прогреется до 23 градусов, однако уже 11 апреля курганцев ждет резкое похолодание до шести градусов. Утром 13 апреля возможны заморозки до нуля градусов.
«Ухудшение погоды будет связано с двумя компактными южными циклонами, которые пройдут над областью с 10 по 12 апреля. Они сформируются на западе Казахстана и будут продвигаться с юго-запада на северо-восток», — пояснил Винштейн.
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