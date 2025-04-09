Ефремову предложили отказаться от актерской карьеры ради баранов

Актеру Михаилу Ефремову, который должен выйти из колонии по УДО, не надо возвращаться в театр — ему лучше заняться сельским хозяйством и, в частности, разводить баранов. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил.
«Если брать чисто по-человечески, то я бы Ефремову сказал одно: чтобы не лез больше в театр, в политику. И просто уехал бы в деревню и занялся бы, не знаю, разводил бы баранов», — сказал Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru. По его словам, людей будут раздражать возможные высокие гонорары актера.
Бородин также напомнил о прошлом Ефремова, когда тот критиковал российскую власть вместе с писателем Дмитрием Быковым (включен Минюстом в список иноагентов РФ). По мнению Бородина, общество не забыло такое поведение артиста и его возможное возвращение к антироссийской деятельности может быть встречено с негативом. Он предложил Ефремову избегать участия в политических и культурных делах страны и сосредоточиться на более спокойной деятельности, такой как сельское хозяйство, что будет для него даже полезнее.
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