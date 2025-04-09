Ефремову предложили отказаться от актерской карьеры ради баранов

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Ефремову посоветовали уйти от сцены к сельскому хозяйству
Ефремову посоветовали уйти от сцены к сельскому хозяйству Фото:
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актеру Михаилу Ефремову, который должен выйти из колонии по УДО, не надо возвращаться в театр — ему лучше заняться сельским хозяйством и, в частности, разводить баранов. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил.

«Если брать чисто по-человечески, то я бы Ефремову сказал одно: чтобы не лез больше в театр, в политику. И просто уехал бы в деревню и занялся бы, не знаю, разводил бы баранов», — сказал Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru. По его словам, людей будут раздражать возможные высокие гонорары актера.

Бородин также напомнил о прошлом Ефремова, когда тот критиковал российскую власть вместе с писателем Дмитрием Быковым (включен Минюстом в список иноагентов РФ). По мнению Бородина, общество не забыло такое поведение артиста и его возможное возвращение к антироссийской деятельности может быть встречено с негативом. Он предложил Ефремову избегать участия в политических и культурных делах страны и сосредоточиться на более спокойной деятельности, такой как сельское хозяйство, что будет для него даже полезнее.

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Актеру Михаилу Ефремову, который должен выйти из колонии по УДО, не надо возвращаться в театр — ему лучше заняться сельским хозяйством и, в частности, разводить баранов. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил. «Если брать чисто по-человечески, то я бы Ефремову сказал одно: чтобы не лез больше в театр, в политику. И просто уехал бы в деревню и занялся бы, не знаю, разводил бы баранов», — сказал Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru. По его словам, людей будут раздражать возможные высокие гонорары актера. Бородин также напомнил о прошлом Ефремова, когда тот критиковал российскую власть вместе с писателем Дмитрием Быковым (включен Минюстом в список иноагентов РФ). По мнению Бородина, общество не забыло такое поведение артиста и его возможное возвращение к антироссийской деятельности может быть встречено с негативом. Он предложил Ефремову избегать участия в политических и культурных делах страны и сосредоточиться на более спокойной деятельности, такой как сельское хозяйство, что будет для него даже полезнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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