08 апреля 2025

Курганцы продают иномарки на ходу до 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые старые авто требуют вложений - в основном в кузов
Некоторые старые авто требуют вложений - в основном в кузов Фото:

В Кургане и области продают дешевые иномарки, которые можно купить в пределах 150 000 рублей. При этом все машины на ходу. Подборка предложений — от корреспондента URA.RU.

Возможен обмен

Chevrolet Lanos 2008 года продают в Кургане за 150 000 рублей. Автовладелец рассматривает обмен на равноценную машину. Объявление размещего на популярном сайте по продаже автомобилей.

«Автозапуск, в комплекте новые амортизаторы. 3000 км назад была капиталка двигателя. Дно, пороги, стаканы целые. Без торга. Обмен на равноценную», — указал владелец в объявлении.

Без вложений

Audi 100 продают в Далматове. Машина 1985 года выпуска на полном ходу и не требует никаких вложений, пишет автор объявления. Продается она за 129 999 рублей.

«Вложений не требуется. На отличном ходу. Сел — поехал», — емко описал свое авто владелец.

С музыкой

Nissan Pulsar 1997 года выпуска на полном ходу продают в Кургане. Переднеприводный седан выставлен на продажу за 115 000 рублей.

«На полном ходу, пороги подгнили, дно тоже. Коробка в отличном состоянии, мотор дымит, кушает масло. Ничего не брякает. Хорошая музыка, сигнализация. Откапиталенный генератор», — указал автовладелец в объявлении на сайте по продаже автомобилей.

Двигатель после «капиталки»

Тoyota Corsa 1992 года выпуска с коробкой-автомат продается в Кургане за 100 000 рублей. Машина на ходу, но есть некоторые проблемы, пишет ее владелец в объявлении на сайте по продаже автомобилей.

«По кузову есть косяки, по салону тоже. Двигатель после капиталки, но дымит. Заводится, ездит. Из нового: радиатор, ремни, комплект ГРМ, резине год, почти без пробега. С документами полный порядок, стоит на учете», — указал автовладелец.

Кузов придется подлатать

Daewoo Nexia 2010 года продается за 59 000 рублей в Кургане. Серебристое авто с механической коробкой передач не значится на учете в Госавтоинспекции. Продает его автоцентр, торгующий проверенными автомобилями с пробегом. Покупателю придется вложиться в ремонт кузова — местами он значительно проржавел.

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В Кургане и области продают дешевые иномарки, которые можно купить в пределах 150 000 рублей. При этом все машины на ходу. Подборка предложений — от корреспондента URA.RU. Возможен обмен Chevrolet Lanos 2008 года продают в Кургане за 150 000 рублей. Автовладелец рассматривает обмен на равноценную машину. Объявление размещего на популярном сайте по продаже автомобилей. «Автозапуск, в комплекте новые амортизаторы. 3000 км назад была капиталка двигателя. Дно, пороги, стаканы целые. Без торга. Обмен на равноценную», — указал владелец в объявлении. Без вложений Audi 100 продают в Далматове. Машина 1985 года выпуска на полном ходу и не требует никаких вложений, пишет автор объявления. Продается она за 129 999 рублей. «Вложений не требуется. На отличном ходу. Сел — поехал», — емко описал свое авто владелец. С музыкой Nissan Pulsar 1997 года выпуска на полном ходу продают в Кургане. Переднеприводный седан выставлен на продажу за 115 000 рублей. «На полном ходу, пороги подгнили, дно тоже. Коробка в отличном состоянии, мотор дымит, кушает масло. Ничего не брякает. Хорошая музыка, сигнализация. Откапиталенный генератор», — указал автовладелец в объявлении на сайте по продаже автомобилей. Двигатель после «капиталки» Тoyota Corsa 1992 года выпуска с коробкой-автомат продается в Кургане за 100 000 рублей. Машина на ходу, но есть некоторые проблемы, пишет ее владелец в объявлении на сайте по продаже автомобилей. «По кузову есть косяки, по салону тоже. Двигатель после капиталки, но дымит. Заводится, ездит. Из нового: радиатор, ремни, комплект ГРМ, резине год, почти без пробега. С документами полный порядок, стоит на учете», — указал автовладелец. Кузов придется подлатать Daewoo Nexia 2010 года продается за 59 000 рублей в Кургане. Серебристое авто с механической коробкой передач не значится на учете в Госавтоинспекции. Продает его автоцентр, торгующий проверенными автомобилями с пробегом. Покупателю придется вложиться в ремонт кузова — местами он значительно проржавел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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