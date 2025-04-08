Курганцы продают иномарки на ходу до 150 тысяч рублей

В Кургане и области продают дешевые иномарки, которые можно купить в пределах 150 000 рублей. При этом все машины на ходу. Подборка предложений — от корреспондента URA.RU.
Возможен обмен
Chevrolet Lanos 2008 года продают в Кургане за 150 000 рублей. Автовладелец рассматривает обмен на равноценную машину. Объявление размещего на популярном сайте по продаже автомобилей.
«Автозапуск, в комплекте новые амортизаторы. 3000 км назад была капиталка двигателя. Дно, пороги, стаканы целые. Без торга. Обмен на равноценную», — указал владелец в объявлении.
Без вложений
Audi 100 продают в Далматове. Машина 1985 года выпуска на полном ходу и не требует никаких вложений, пишет автор объявления. Продается она за 129 999 рублей.
«Вложений не требуется. На отличном ходу. Сел — поехал», — емко описал свое авто владелец.
С музыкой
Nissan Pulsar 1997 года выпуска на полном ходу продают в Кургане. Переднеприводный седан выставлен на продажу за 115 000 рублей.
«На полном ходу, пороги подгнили, дно тоже. Коробка в отличном состоянии, мотор дымит, кушает масло. Ничего не брякает. Хорошая музыка, сигнализация. Откапиталенный генератор», — указал автовладелец в объявлении на сайте по продаже автомобилей.
Двигатель после «капиталки»
Тoyota Corsa 1992 года выпуска с коробкой-автомат продается в Кургане за 100 000 рублей. Машина на ходу, но есть некоторые проблемы, пишет ее владелец в объявлении на сайте по продаже автомобилей.
«По кузову есть косяки, по салону тоже. Двигатель после капиталки, но дымит. Заводится, ездит. Из нового: радиатор, ремни, комплект ГРМ, резине год, почти без пробега. С документами полный порядок, стоит на учете», — указал автовладелец.
Кузов придется подлатать
Daewoo Nexia 2010 года продается за 59 000 рублей в Кургане. Серебристое авто с механической коробкой передач не значится на учете в Госавтоинспекции. Продает его автоцентр, торгующий проверенными автомобилями с пробегом. Покупателю придется вложиться в ремонт кузова — местами он значительно проржавел.
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