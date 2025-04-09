Российские военные разнесли две станции, придуманные Маском

Боец ВС РФ Бигма: российские войска уничтожили два Starlink и склад боеприпасов
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ВС РФ уничтожили 30 пунктов управления дронами ВСУ
ВС РФ уничтожили 30 пунктов управления дронами ВСУ Фото:
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Военнослужащие группировки войск «Запад» успешно уничтожили значительное количество военной техники и инфраструктуры ВСУ за последние сутки, в том числе — две станции Starlink и склад с боеприпасами. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Уничтожены <...> две станции спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов», — сообщил Иван Бигма, его слова передает ТАСС. Отмечается, что также были уничтожены 30 центров управления беспилотниками.

Кроме того, были нанесены удары по воздушным целям, в частности, были уничтожены ударный дрон Switchblade производства США, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 19 беспилотников самолетного типа. Бигма также отметил потери ВСУ, среди которых: восемь минометных расчетов.

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Военнослужащие группировки войск «Запад» успешно уничтожили значительное количество военной техники и инфраструктуры ВСУ за последние сутки, в том числе — две станции Starlink и склад с боеприпасами. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. «Уничтожены <...> две станции спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов», — сообщил Иван Бигма, его слова передает ТАСС. Отмечается, что также были уничтожены 30 центров управления беспилотниками. Кроме того, были нанесены удары по воздушным целям, в частности, были уничтожены ударный дрон Switchblade производства США, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 19 беспилотников самолетного типа. Бигма также отметил потери ВСУ, среди которых: восемь минометных расчетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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