Скончавшийся рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей

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Суд признал рэпера виновным в пропаганде наркотиков
Суд признал рэпера виновным в пропаганде наркотиков Фото:

Скончавшийся рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей за песни «12 шагов до рая» и «На магните», в которых суд выявил признаки пропаганды наркотиков. Об этом стало известно из судебных документов.

«Суд признал рэпера виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, который он должен был выплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу», — передает содержание документов РИА Новости. Долг не был погашен.

Юрист Иван Щегров пояснил, что административные штрафы не наследуются, и они должны быть списаны. Песни Паши Техника все еще доступны на «Яндекс.Музыке», но помечены как 18+.

Паша Техник скончался в Таиланде на 41-м году жизни. Об этом сообщила его экс-супруга Ева Карицкая. Он находился в коме из-за проблем со здоровьем, связанных с наркотической и алкогольной зависимостями, от которых пытался избавиться, проходя лечение в реабилитационных центрах. Несмотря на свою репутацию, Техник приобрел известность, в основном благодаря своему эпатажному поведению.

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Скончавшийся рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей за песни «12 шагов до рая» и «На магните», в которых суд выявил признаки пропаганды наркотиков. Об этом стало известно из судебных документов. «Суд признал рэпера виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, который он должен был выплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу», — передает содержание документов РИА Новости. Долг не был погашен. Юрист Иван Щегров пояснил, что административные штрафы не наследуются, и они должны быть списаны. Песни Паши Техника все еще доступны на «Яндекс.Музыке», но помечены как 18+. Паша Техник скончался в Таиланде на 41-м году жизни. Об этом сообщила его экс-супруга Ева Карицкая. Он находился в коме из-за проблем со здоровьем, связанных с наркотической и алкогольной зависимостями, от которых пытался избавиться, проходя лечение в реабилитационных центрах. Несмотря на свою репутацию, Техник приобрел известность, в основном благодаря своему эпатажному поведению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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