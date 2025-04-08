Курганскую алиментщицу заставили работать в Ставрополье

Курганская алиментщица начала выплачивать алименты своему сыну только после того, как была привлечена к уголовной ответственности и трудоустроена в Ставрополье. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.
До этого женщина вела асоциальный образ жизни и была лишена родительских прав, не считая себя обязанной содержать ребенка. «Воспитанием ребенка занимались опекуны. Женщина же ошибочно полагала, что вместе с лишением родительских прав с нее автоматически снимаются и родительские обязанности по содержанию сына. Официально трудоустроена гражданка не была, денежные средства в пользу ребенка не перечисляла, из-за чего копилась задолженность по алиментам», — пишет ведомство.
До уголовного преследования ранее применялись другие меры воздействия, такие как административная ответственность, которая не привела к желаемому результату. Официально трудоустроенной женщина не была, что затрудняло процесс взыскания долгов по алиментам. Уголовное дело и последующее трудоустройство на агрокомбинате Ставропольского края позволили начать выплаты в пользу ребенка. Женщина уже перевела 90 тысяч рублей. На предприятии ей надо отработать девять месяцев.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области приставы инициировали арест должника по алиментам. Мужчина отсидел 10 суток, а после трудоустроился на местное предприятие. Часть его заработка уже была удержана и направлена на содержание детей.
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