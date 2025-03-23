В Курганской области приставы инициировали арест должника по алиментам

Судебные приставы Макушинского отделения (Курганская область) после ареста заставили должника по алиментам трудоустроиться. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.
«Мужчина длительное время не перечислял денежные средства в пользу двух своих детей. От судебных приставов скрывался и находился в розыске», — сообщает ведомство. Сначала курганец получил наказание в виде административных работ. Но после уклонения от обязанностей, последовал арест по статье «Уклонение от отбывания обязательных работ».
Мужчина отсидел 10 суток, а после трудоустроился на местное предприятие. Часть его заработка уже была удержана и направлена на содержание детей.
Ранее URA.RU писало, что в области был зафиксирован случай, когда должник по штрафам скрывался в шкафу у своей сожительницы. Он также обязан выполнить административные работы и выплатить штрафы.
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