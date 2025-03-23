23 марта 2025

В Курганской области приставы инициировали арест должника по алиментам

Курганец отсидел 10 суток за неуплату по алиментам
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец отсидел 10 суток за неуплату по алиментам
Курганец отсидел 10 суток за неуплату по алиментам Фото:

Судебные приставы Макушинского отделения (Курганская область) после ареста заставили должника по алиментам трудоустроиться. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.

«Мужчина длительное время не перечислял денежные средства в пользу двух своих детей. От судебных приставов скрывался и находился в розыске», — сообщает ведомство. Сначала курганец получил наказание в виде административных работ. Но после уклонения от обязанностей, последовал арест по статье «Уклонение от отбывания обязательных работ».

Мужчина отсидел 10 суток, а после трудоустроился на местное предприятие. Часть его заработка уже была удержана и направлена на содержание детей.

Ранее URA.RU писало, что в области был зафиксирован случай, когда должник по штрафам скрывался в шкафу у своей сожительницы. Он также обязан выполнить административные работы и выплатить штрафы.

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Судебные приставы Макушинского отделения (Курганская область) после ареста заставили должника по алиментам трудоустроиться. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области. «Мужчина длительное время не перечислял денежные средства в пользу двух своих детей. От судебных приставов скрывался и находился в розыске», — сообщает ведомство. Сначала курганец получил наказание в виде административных работ. Но после уклонения от обязанностей, последовал арест по статье «Уклонение от отбывания обязательных работ». Мужчина отсидел 10 суток, а после трудоустроился на местное предприятие. Часть его заработка уже была удержана и направлена на содержание детей. Ранее URA.RU писало, что в области был зафиксирован случай, когда должник по штрафам скрывался в шкафу у своей сожительницы. Он также обязан выполнить административные работы и выплатить штрафы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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