В Москве горит роддом

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Пожар возник на седьмом этаже здания
Пожар возник на седьмом этаже здания Фото:

В Москве горит административное здание на Госпитальной площади. По информации МЧС, возгорание началось с седьмого этажа родильного дома, сообщает МЧС. В настоящий момент оттуда эвакуируют людей. 

«На Госпитальной площади горит помещение на 7 этаже. Предварительно, людей внутри нет», — сообщает ведомство в telegram-канале. На месте работают сотрудники экстренных служб. Информации о причинах ЧП и пострадавших нет. Подробности будут сообщены дополнительно.

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В Москве горит административное здание на Госпитальной площади. По информации МЧС, возгорание началось с седьмого этажа родильного дома, сообщает МЧС. В настоящий момент оттуда эвакуируют людей.  «На Госпитальной площади горит помещение на 7 этаже. Предварительно, людей внутри нет», — сообщает ведомство в telegram-канале. На месте работают сотрудники экстренных служб. Информации о причинах ЧП и пострадавших нет. Подробности будут сообщены дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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