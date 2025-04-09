В Москве горит роддом

Пожар возник на седьмом этаже здания
В Москве горит административное здание на Госпитальной площади. По информации МЧС, возгорание началось с седьмого этажа родильного дома, сообщает МЧС. В настоящий момент оттуда эвакуируют людей.
«На Госпитальной площади горит помещение на 7 этаже. Предварительно, людей внутри нет», — сообщает ведомство в telegram-канале. На месте работают сотрудники экстренных служб. Информации о причинах ЧП и пострадавших нет. Подробности будут сообщены дополнительно.
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