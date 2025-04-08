В гонке за должность главы Кургана определились лидеры. Конкурсная комиссия особенно отметила четырех кандидатов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству Курганской области.
«Наибольшее впечатление на конкурсную комиссию произвели четыре кандидата, которые завершили процедуру индивидуального собеседования. Это Антон Науменко, Яков Сидоров, Алексей Кондратьев и Владимир Герасименко», — говорят URA.RU источники.
Однако, со слов источников, не все эти четыре претендента встретятся на финишной прямой, так как якобы после проверки результатов собеседования один из них покинул конкурс. Журналисту пока не удалось выяснить, кто именно не пройдет в финал. В мэрии идет обсуждение о том, сколько человек встретится на последнем этапе выборов. Есть версия, что допустят двух или трех кандидатов. На это указывает то, что в кулуарах говорят об исключении еще одного кандидата. По прогнозам источников, в финале, вероятнее всего, встретятся два кандидата.
Журналист спросила этих кандидатов о том, известно ли им что-нибудь о своем лидерстве. Корреспонденту URA.RU претенденты ответили, что им пока неизвестны результаты прохождения второго этапа выборов. Итог им обещали сообщить письменно после заседания конкурсной комиссии — она пройдет 9 апреля.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. За пост мэра после первого этапа боролись: врип главы города Антон Науменко, оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, экс-силовик Николай Кондратьев, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования. Финальный этап выборов должен пройти 16 апреля.
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