08 апреля 2025

В ХМАО под суд пойдет водитель тягача, устроивший смертельную аварию

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителю тягача грозит до семи лет лишения свободы за смертельную аварию
Водителю тягача грозит до семи лет лишения свободы за смертельную аварию Фото:

В Октябрьском районе перед судом предстанет водитель тягача, который устроил смертельную аварию на трассе «Нягань — Талинка» с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Оренбургской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ „нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц“, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В марте 2024 года водитель тягача «SITRAK C7H» на 64-ом километре трассы «Нягань — Талинка» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП водитель и пассажир грузовика скончались, а еще один человек получил тяжелые травмы.

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В Октябрьском районе перед судом предстанет водитель тягача, который устроил смертельную аварию на трассе «Нягань — Талинка» с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Оренбургской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ „нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц“, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В марте 2024 года водитель тягача «SITRAK C7H» на 64-ом километре трассы «Нягань — Талинка» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП водитель и пассажир грузовика скончались, а еще один человек получил тяжелые травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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