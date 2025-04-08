В ХМАО под суд пойдет водитель тягача, устроивший смертельную аварию

В Октябрьском районе перед судом предстанет водитель тягача, который устроил смертельную аварию на трассе «Нягань — Талинка» с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Оренбургской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ „нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц“, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В марте 2024 года водитель тягача «SITRAK C7H» на 64-ом километре трассы «Нягань — Талинка» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП водитель и пассажир грузовика скончались, а еще один человек получил тяжелые травмы.
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