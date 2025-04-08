Крупный поставщик газа в Пермском крае увеличил свой доход

ООО «Новатэк — Пермь» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 25 млрд рублей. В 2023 году прибыль составила более 20 млрд рублей.
«Отчет о финансовых результатах „ООО „Новатэк — Пермь“ за 2024 год. Выручка — 25,2 млрд рублей, чистая прибыль — 257,4 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Чистая прибыль компании за год возросла на 39,2 млн рублей.
ООО «Новатэк — Пермь» зарегистрировано в 2010 году. Является дочерней компанией ПАО «Новатэк» — крупнейшего независимого производителя природного газа в России. Второй по величине поставщик газа в Прикамье. Поставляет газ крупнейшим потребителям в регионе: Пермской ГРЭС, «Метафраксу», «Азоту» и другим компаниям.
Ранее URA.RU сообщало, что крупнейший поставщик энергии Пермского края получил рекордную прибыль. Чистая прибыль «Пермской энергосбытовой компании» («Пермэнергосбыт») за 2024 год составила 2,14 млрд рублей, увеличившись на 31%.
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