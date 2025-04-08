Ямальских школьников отправят на отдых за 127 млн рублей

Центр детского отдыха в Салехарде (ЯНАО) потратит на отдых школьников 127,5 млн рублей. Учеников пятых и восьмых классов ждет четыре смены в Краснодарском крае.
«Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа, обучающихся с 5 по 8 классы по общеобразовательным программам и проживающих на территории, относящейся к Арктической зоне Российской Федерации. Место отдыха — на территории Краснодарского края (4 смены)», — сказано в документации о госзакупке на сайте ЕИС.
Отдых для школьников организуют с 28 мая по 28 августа, первые три смены состоят из более 330 детей. Последняя смена августа — 238 человек. На отдых одного ребенка центр потратит в среднем по сто тысяч рублей.
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