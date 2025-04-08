08 апреля 2025

Ямальских школьников отправят на отдых за 127 млн рублей

Школьников Салехарда отправят на отдых в Краснодарский край
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей из Салехарда отправят в Краснодарский край
Детей из Салехарда отправят в Краснодарский край Фото:

Центр детского отдыха в Салехарде (ЯНАО) потратит на отдых школьников 127,5 млн рублей. Учеников пятых и восьмых классов ждет четыре смены в Краснодарском крае.

«Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа, обучающихся с 5 по 8 классы по общеобразовательным программам и проживающих на территории, относящейся к Арктической зоне Российской Федерации. Место отдыха — на территории Краснодарского края (4 смены)», — сказано в документации о госзакупке на сайте ЕИС.

Отдых для школьников организуют с 28 мая по 28 августа, первые три смены состоят из более 330 детей. Последняя смена августа — 238 человек. На отдых одного ребенка центр потратит в среднем по сто тысяч рублей.

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Центр детского отдыха в Салехарде (ЯНАО) потратит на отдых школьников 127,5 млн рублей. Учеников пятых и восьмых классов ждет четыре смены в Краснодарском крае. «Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа, обучающихся с 5 по 8 классы по общеобразовательным программам и проживающих на территории, относящейся к Арктической зоне Российской Федерации. Место отдыха — на территории Краснодарского края (4 смены)», — сказано в документации о госзакупке на сайте ЕИС. Отдых для школьников организуют с 28 мая по 28 августа, первые три смены состоят из более 330 детей. Последняя смена августа — 238 человек. На отдых одного ребенка центр потратит в среднем по сто тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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