В Кургане после ДТП загорелся мотоцикл, двое людей попали в больницу. Видео

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В Кургане произошло серьезное ДТП с людьми на мотоцикле
В Кургане произошло серьезное ДТП с людьми на мотоцикле Фото:
новость из сюжета
Резонансные ДТП в Курганской области

В Кургане на улице Красина произошло ДТП с участием мотоцикла. Двухколесное транспортное средство (ТС) загорелось, его водитель и пассажир попали в больницу. Об этом URA.RU сообщили в курганском отделе Госавтоинспекции.

В соцсетях появилось видео с места происшествия, которое случилось 9 апреля в 9:25. "В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств. Водитель мотоцикла 1983 года рождения и его пассажир были госпитализированы", — рассказали в ГАИ Кургана в ответ на запрос. 

Авария случилась возле дома №86 по улице Красина. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault выезжал с левым сигналом поворота в сторону улицы Коли Мяготина. При этом мужчина не уступил право преимущественного проезда мотоциклу. После того как ТС столкнулись, мотоцикл загорелся. Ехавшие на нем люди попали в больницу. Сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства происшествия. 

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В Кургане на улице Красина произошло ДТП с участием мотоцикла. Двухколесное транспортное средство (ТС) загорелось, его водитель и пассажир попали в больницу. Об этом URA.RU сообщили в курганском отделе Госавтоинспекции. В соцсетях появилось видео с места происшествия, которое случилось 9 апреля в 9:25. "В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств. Водитель мотоцикла 1983 года рождения и его пассажир были госпитализированы", — рассказали в ГАИ Кургана в ответ на запрос.  Авария случилась возле дома №86 по улице Красина. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault выезжал с левым сигналом поворота в сторону улицы Коли Мяготина. При этом мужчина не уступил право преимущественного проезда мотоциклу. После того как ТС столкнулись, мотоцикл загорелся. Ехавшие на нем люди попали в больницу. Сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства происшествия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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