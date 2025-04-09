В Кургане на улице Красина произошло ДТП с участием мотоцикла. Двухколесное транспортное средство (ТС) загорелось, его водитель и пассажир попали в больницу. Об этом URA.RU сообщили в курганском отделе Госавтоинспекции.
В соцсетях появилось видео с места происшествия, которое случилось 9 апреля в 9:25. "В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств. Водитель мотоцикла 1983 года рождения и его пассажир были госпитализированы", — рассказали в ГАИ Кургана в ответ на запрос.
Авария случилась возле дома №86 по улице Красина. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault выезжал с левым сигналом поворота в сторону улицы Коли Мяготина. При этом мужчина не уступил право преимущественного проезда мотоциклу. После того как ТС столкнулись, мотоцикл загорелся. Ехавшие на нем люди попали в больницу. Сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства происшествия.
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