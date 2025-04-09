В Кургане перекроют дорогу по улице Бульвар Мира

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Работы закончат 14 апреля (архивное фото)
Работы закончат 14 апреля (архивное фото) Фото:

В Кургане 9 апреля с 14:00 будет закрыт участок улицы Бульвар Мира в связи с аварийными работами на водопроводных сетях. Участок дороги от дома №20 до пересечения с улицей Гайдара будет недоступен для проезда. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный Союз» Курган.

«Завершить работы и восстановить благоустройство планируется до конца дня 14 апреля. Просим водителей быть внимательными на дороге, обращать внимание на предупреждающие знаки и заранее планировать свой маршрут. Приносим извинения за временные неудобства», — пишет организация.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перекрыли улицу Дзержинского. Работы проходят с 5 апреля до 15 мая этого года.

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В Кургане 9 апреля с 14:00 будет закрыт участок улицы Бульвар Мира в связи с аварийными работами на водопроводных сетях. Участок дороги от дома №20 до пересечения с улицей Гайдара будет недоступен для проезда. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный Союз» Курган. «Завершить работы и восстановить благоустройство планируется до конца дня 14 апреля. Просим водителей быть внимательными на дороге, обращать внимание на предупреждающие знаки и заранее планировать свой маршрут. Приносим извинения за временные неудобства», — пишет организация. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перекрыли улицу Дзержинского. Работы проходят с 5 апреля до 15 мая этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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