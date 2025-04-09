В Кургане перекроют дорогу по улице Бульвар Мира

В Кургане 9 апреля с 14:00 будет закрыт участок улицы Бульвар Мира в связи с аварийными работами на водопроводных сетях. Участок дороги от дома №20 до пересечения с улицей Гайдара будет недоступен для проезда. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный Союз» Курган.
«Завершить работы и восстановить благоустройство планируется до конца дня 14 апреля. Просим водителей быть внимательными на дороге, обращать внимание на предупреждающие знаки и заранее планировать свой маршрут. Приносим извинения за временные неудобства», — пишет организация.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перекрыли улицу Дзержинского. Работы проходят с 5 апреля до 15 мая этого года.
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